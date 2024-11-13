Forbes: Тайвань мог при помощи США передать ЗРК Hawk Украине

Всего ВСУ могли развернуть до 15 батарей ЗРК, в каждой из которых не менее шести пусковых установок по три ракеты, считает журнал Forbes

НЬЮ-ЙОРК, 12 ноября. /ТАСС/. Администрация Тайваня при посредничестве США могла передать Украине излишки своих зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Hawk. Об этом сообщил журнал Forbes со ссылкой на бывшего чиновника Пентагона Тони Ху.

По его информации, администрация острова могла передать США излишки своих ЗРК, которые в итоге оказались на Украине. Всего Вооруженные силы Украины могли развернуть до 15 батарей ЗРК Hawk, в каждой из которых не менее шести пусковых установок по три ракеты, считает издание.

В апреле Госдепартамент одобрил возможную продажу Украине комплектов для обслуживания ЗРК Hawk на $138 млн. Агентство по сотрудничеству в области безопасности американского министерства обороны заявило, что поставка комплектов обслуживания ЗРК Hawk "не нарушит базовый военный баланс в регионе", а также "не снизит оборонные возможности" самих Соединенных Штатов.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.

Вашингтон разорвал дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установил их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией. Соединенные Штаты являются главным поставщиком вооружений для Тайваня. Общая сумма военных поставок США Тайваню за несколько лет, по оценке МИД КНР, превысила $70 млрд.