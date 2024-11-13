Боррель призвал рассмотреть усиление поддержки Киева после победы Трампа

Глава дипслужбы ЕС ранее пообещал Владимиру Зеленскому закончить поставку обещанного Евросоюзом 1 млн снарядов до конца 2024 года

БРЮССЕЛЬ, 12 ноября. /ТАСС/. ЕС должен рассмотреть вариант усиления поддержки Украины после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. С таким заявлением выступил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель в Варшаве.

Евросоюз должен "рассмотреть сценарий, при котором поддержка" Украины усилится, приводит его слова агентство Bloomberg.

Ранее на встрече с Владимиром Зеленским в Киеве Боррель пообещал закончить поставку обещанного Евросоюзом 1 млн снарядов до конца 2024 года.

Полномочия Борреля на посту главы евродипломатии истекают 1 декабря, его сменит эстонка Кая Каллас.

Ранее пресс-секретарь штаба Трампа Кэролайн Ливитт заявила, что избранный президент США намерен "усадить Россию и Украину за стол переговоров" в первый же день работы на посту главы государства. Во время своей предвыборной кампании он не раз заявлял, что намерен положить конец конфликту на Украине.

Трамп нанес на состоявшихся 5 ноября выборах в США поражение представительнице демократов Камале Харрис. Она с января 2021 года занимает пост вице-президента. Инаугурация избранного президента состоится 20 января 2025 года.