Генерал Кукула: оборонный потенциал РФ растет, несмотря на конфликт на Украине

Начальник Генштаба ВС Польши считает, что в случае быстрого окончания боевых действий на Украине Россия может быстро накопить силы для прямого противостояния с НАТО

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Имеющиеся у России мощности в военной промышленности позволяют не только обслуживать потребности российской армии в конфликте на Украине, но и наращивать оборонный потенциал страны. С такой оценкой выступил в интервью газете Rzeczpospolita начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) Польши генерал Веслав Кукула.

"У России есть демографический потенциал, сырьевой потенциал и, самое главное, еще хорошо работающая оборонная промышленность, [которая обеспечивает] не только [потребности] войны, но и одновременно развитие ее оборонного потенциала", - отметил Кукула. По его мнению, в случае быстрого окончания боевых действий на Украине Россия может быстро накопить силы для прямого противостояния с НАТО.

5 ноября Генеральный инспектор Бундесвера (Вооруженные силы ФРГ) Карстен Бройер в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung признал, что Россия производит за год в два раза больше танков, чем пять крупнейших европейских стран НАТО. Он констатировал, что Россия успешно переориентировала экономику на покрытие военных потребностей.