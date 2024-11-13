Кандидат на пост главы дипломатии ЕС отметила, что кризис должен завершиться выводом российских войск, чтобы "русские поняли, что сделали ошибку"

БРЮССЕЛЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Кандидат на пост главы дипломатии ЕС Кая Каллас хочет, чтобы конфликт на Украине закончился "как война в Афганистане", то есть выводом российских войск после продолжительного противостояния. Об этом она заявила на слушаниях в Европарламенте.

Каллас подчеркнула, что конфликт на Украине "должен закончиться как война в Афганистане, где русские поняли, что сделали ошибку".

"Русские должны понять, что они не смогут выиграть, и вывести войска", - указала она. По мнению Каллас, для продолжения такого конфликта на истощение военные поставки Евросоюза Киеву "имеют ключевое значение".

Советское военное присутствие в Афганистане продолжалось 10 лет - с 1979 по 1989 годы, гражданская война в стране не закончилась после вывода советских войск, а 12 лет спустя в страну вторглась коалиция США, к которой впоследствии присоединились силы НАТО, и активный военный конфликт продолжался еще 20 лет до бегства войск западной коалиции и марионеточного прозападного правительства в 2021 году.

Кандидатура Каллас на пост главы дипломатии ЕС была согласована на саммите ЕС в июне вместе с продлением полномочий ее шефа - главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Теперь ее должны поддержать евродепутаты на совместных слушаниях комиссий Европарламента, на основании чего ее вместе с полным составом второй комиссии фон дер Ляйен утвердит сессия Европарламента в конце ноября. Как ожидается, новая комиссия фон дер Ляйен должна начать работу с 1 декабря.