СМИ: Китай создает реактор для авианосца следующего поколения

Китай построил прототип ядерного реактора, предназначенного для крупной надводной военной платформы, что является самым явным признаком того, что Пекин движется к созданию первого в стране атомного авианосца. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на отчет Института международных исследований Миддлбери в Калифорнии (ИМИМ).

Слухи о том, что Китай планирует построить атомный авианосец, ходят давно. Однако исследование ИМИМ на базе документов китайского правительства и анализа спутниковых снимков стало первым подтверждением того, что Пекин работает над корабельной ядерной силовой установкой.

Авианосец "Фуцзянь" на ходовых испытаниях, Китай @琴石

Исследователи из Миддлбери изначально анализировали снимки горного участка за пределами города Лешань в юго-западной провинции Сычуань из-за подозрений, что Китай строит реактор для производства плутония или трития для ядерного оружия. Вместо этого они определили, что Пекин создает прототип реактора для большого военного корабля.

Заключение основано на широком спектре источников, включая спутниковые снимки, проектные тендеры, личные дела персонала и исследования воздействий на окружающую среду.

Реактор размещен в новом здании, построенном на объекте, известном как "База 909", который находится под контролем Института ядерной энергетики Китая.

Документы, указывающие, что китайский Институт №701, отвечающий за разработку авианосцев, закупил реакторное оборудование, "предназначенное для установки на крупном надводном военном корабле", а также "национальное оборонное назначение" проекта помогли прийти к выводу, что этот крупный реактор является прототипом для оснащения авианосца следующего поколения.

Как ранее сообщалось, по численному составу военно-морской флот Китая уже является крупнейшим в мире. Добавление атомных авианосцев станет важным шагом в реализации амбиций по созданию ВМС, способных действовать по всему миру и бросить вызов Вашингтону.

Атомные авианосцы строятся дольше обычных, но после ввода в эксплуатацию они могут оставаться в море гораздо дольше, поскольку им не нужна дозаправка, а на борту больше места для топлива и оружия для самолетов, что расширяет их возможности. Они также способны производить больше энергии для работы современных систем, отмечает AP.

На данный момент только у США и Франции есть атомные авианосцы. Формально в составе ВМС Соединенных Штатов числятся 11 авианосцев, но, с учетом необходимых регламентных работ и плановой модернизации, одновременно нести службу в разных уголках мира, включая Индо-Тихоокеанский регион, способны только несколько авианосных ударных групп.

Сейчас ВМС Китайской народно-освободительной армии (НОАК) располагают двумя авианосцами. Третий, "Фуцзянь", спроектированный и построенный полностью собственными силами КНР, проходит морские испытания. Он оснащен электромагнитными катапультами для запуска самолетов. Эту технологию до сих пор освоили только американцы, применяя ее при производстве авианосцев нового поколения класса "Джеральд Форд" (в строю – один такой корабль). "Фуцзянь" планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году. По заявлениям официальных лиц, работа над созданием четвертого авианосца уже ведется.