Белоусов: Запад хочет сохранить влияние, подрывая региональную стабильность

Западные страны хотят оставить за собой роль гегемона, убежден министр обороны РФ

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Коллективный Запад пытается подорвать региональную стабильность, стремясь сохранить лидирующую роль в мировых процессах. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов, выступая на заседании Совета министров обороны государств - участников СНГ.

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"Стремясь сохранить роль гегемона, коллективный Запад пытается подорвать региональную стабильность. Именно поэтому на расширенном саммите БРИКС в Казани особое внимание было уделено проблемам мирного урегулирования конфликтов, формирования справедливого многополярного мироустройства", - сказал Белоусов.

Он отметил, что участников заседания ожидает "насыщенная повестка, касающаяся многостороннего военного сотрудничества стран Содружества". По словам министра, особое место в ней отводится подготовке к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. "Все мы прекрасно понимаем, насколько важно сохранить нашу общую историю и не допустить ее искажения. В ходе заседания обменяемся мнениями, наметим дальнейшие шаги в сфере обороны и безопасности", - сказал он.

Белоусов представил участников заседания и пожелал им плодотворной работы. Среди них первый замминистра обороны - начальник Генштаба Азербайджанской Армии Керим Тофиг оглы Велиев, министры обороны Белоруссии Виктор Хренин, Казахстана Руслан Жаксылыков, Киргизии Бактыбек Бекболотов, Таджикистана Шерали Мирзо, Узбекистана Баходир Курбанов, секретарь СМО государств - участников СНГ Юрий Дашкин. B работе заседания принимает участие генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.