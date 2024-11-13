МО тестирует перспективную версию официального сайта

В ходе тестирования отработают возможность авторизации пользователей сайта через "Госуслуги"

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Минобороны России начало тестирование перспективной версии официального сайта с учетом противодействия киберугрозам. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

"Минобороны России приступило к тестированию перспективной версии официального сайта - new.mil.ru. На новой платформе доступны информационные сервисы и функциональные возможности, разработанные с учетом лучших современных практик. В ходе нескольких месяцев новый информационный ресурс будет проходить апробацию и тестирование в условиях реальной эксплуатации интернет-пользователями. Комментарии, направленные с помощью сервиса "Сообщить об ошибке", будут учтены в ходе дальнейшего развития интернет-ресурсов военного ведомства", - говорится в сообщении ведомства.

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По данным МО РФ, у нового сайта более понятная информационная структура, удобная навигация, а также современный дизайн. Он адаптирован для любых мобильных устройств. "Система защиты информации интернет-портала была усилена с учетом опыта специалистов Минобороны России по противодействию киберугрозам. Возможности новой версии интернет-портала военного ведомства позволяют повысить уровень взаимодействия с гражданами в электронной форме. Личные кабинеты для военнослужащих и для граждан содержат набор сервисов для получения финансовой и жилищной информации, направления обращений, поступления на военную службу по контракту и решения других социально значимых вопросов", - добавили там.

В ходе тестирования будет отработана возможность авторизации пользователей сайта через "Госуслуги", что обеспечит повышение оперативности получения необходимых сведений и интеграцию работы интернет-сервисов с федеральными банками данных и информационными системами.