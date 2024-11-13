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ТАСС

Министры стран СНГ приняли решение о совершенствовании Объединенной системы ПВО

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Флаги стран ШОС и СНГ
Флаги стран ШОС и СНГ.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Утвержден план совместных мероприятий боевой учебы войск ПВО на 2025 год

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Министры стран - участниц Содружества Независимых Государств приняли решение о совершенствовании Объединенной системы ПВО государств. Об этом заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов во вторник по итогам заседания Совета министров обороны стран СНГ.

По его словам, приняты решения по совершенствованию совместных систем военного назначения, в частности, - Единой системы государственного радиолокационного опознавания, Единой геоинформационной системы военного назначения, Объединенной системы ПВО государств - участников СНГ.

"Утвердили план совместных мероприятий боевой учебы войск ПВО на следующий год. Одобрили программу подготовки к празднованию 80-летия Великой Победы и проведение IV Военно-спортивных игр дружественных армий, посвященных этому юбилею. Договорились в рамках дальнейшего взаимодействия с различными странами и организациями содействовать укреплению стабильности в евразийском регионе", - сказал министр обороны РФ, выразив участникам заседания признательность за эффективную, плодотворную работу. 

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