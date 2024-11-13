Военные ведомства СНГ проведут в 2025 году более 120 совместных мероприятий

Большое внимание уделили Концепции военного сотрудничества, сообщил министр обороны России Андрей Белоусов

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Оборонные ведомства государств - участников Содружества Независимых Государств в следующем году проведут более 120 совместных мероприятий, сообщил министр обороны России Андрей Белоусов во вторник по итогам заседания Совета министров обороны стран СНГ.

"Сегодня мы подвели итоги работы в этом году и запланировали свыше 120 мероприятий на 2025 год. Большое внимание уделили Концепции военного сотрудничества в рамках СНГ до 2030 года. Отмечу, что она направлена на повышение боеспособности национальных вооруженных сил и обеспечение защиты наших государств", - сказал Белоусов.