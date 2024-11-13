Войти
ЦАМТО

На Тайвань доставлена первая партия ОТР ATACMS

463
0
0
Источник изображения: Фото: TASS/Zuma

ЦАМТО, 12 ноября. Тайваньское новостное агентство CNA со ссылкой на источник в вооруженных силах сообщило о доставке на Тайвань первой партии приобретенных в США оперативно-тактических ракет ATACMS.

Точное количество доставленных ракет не раскрывается. Командование Сухопутных войск отказалось официально подтвердить сообщение о доставке ATACMS, заявив лишь, что проект поставки системы вооружения на Тайвань был реализован в соответствии с графиком.

Как сообщал ЦАМТО, в октябре 2020 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Тайваню в рамках программы "Иностранные военные продажи" 11 РСЗО M-142 HIMARS, 64 оперативно-тактических ракет M57 (ATACMS), а также другого сопутствующего оборудования и услуг. Как было заявлено, общая стоимость заказа может составить 436 млн. долл.

Министерство национальной обороны Тайваня подтвердило в июне 2021 года, что подписало с Американским институтом на Тайване (AIT) контракты на поставку РСЗО M-142 HIMARS и систем береговой обороны на базе ПКР "Гарпун".

В мае 2023 года МНО Тайваня объявило о закупке в США 18 дополнительных РСЗО M-142 HIMARS. Причиной данной покупки стали проблемы с приобретением в США 155-мм самоходных гаубиц M-109A6 "Паладин". Таким образом, общее число законтрактованных Тайванем M-142 возросло до 29 ед. Кроме того, количество заказанных ATACMS возросло до 84 ед. по сравнению с первоначально запрошенными 64-ю ОТР, а реактивных боеприпасов – до 864 ед. Общий бюджет проекта был установлен в размере 32,52 млрд. тайваньских долл. (1,07 млрд. долл. США).

Поставки ВС Тайваня РСЗО первой партии предполагалось начать в 2024 году, второй – в 2026 году.

МНО Тайваня уже подтвердило, что первая партия из 11 закупленных в США реактивных систем залпового огня M-142 HIMARS была доставлена на Тайвань в октябре. РСЗО войдут в состав 58-го командования артиллерией 10-го армейского корпуса, дислоцированного в Тайчжуне. Прибывшие ОТР также будут переданы в состав данного командования.

Как заявил агентству CNA научный сотрудник тайваньского Института исследований национальной обороны и безопасности (INDSR) Су Цзы-юнь, ОТР ATACMS позволят ВС Тайваня противостоять потенциальному вторжению Пекина, поскольку обеспечивают возможность поражения целей на территории Китая.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Тайвань
Продукция
HIMARS
M109
Проекты
2020-й год
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.11 13:42
  • 1
"Рособоронэкспорт" назвал главное выигрышное отличие Су-57Э
  • 13.11 13:18
  • 4
Россия вернется к созданию сверхзвуковых лайнеров
  • 13.11 12:59
  • 1
«Полёт русского аса на Су-57 можно смело назвать искусством»: в Китае обсуждают пилотаж на истребителе пятого поколения ВКС РФ в Чжухае
  • 13.11 12:49
  • 0
Трамп – разрушитель, или очередное «Большое американское шоу»?
  • 13.11 12:34
  • 5542
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.11 10:45
  • 682
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 13.11 10:06
  • 1364
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 13.11 05:27
  • 2
Стармер и Макрон хотят убедить Байдена разрешить Украине удары дальнобойными ракетами по РФ - СМИ
  • 13.11 01:37
  • 1
Лесть, прибыль, мир: коммерческое предложение Украины Трампу (Financial Times, Великобритания)
  • 12.11 21:09
  • 2
TKMS показали, каким будет новый фрегат MEKO A-400
  • 12.11 12:28
  • 5
На Западе оценили самый дорогой танк армии России
  • 12.11 12:03
  • 1
Положительный баланс во внешней торговле России в этом году вырос почти до 115 млрд в долларовом эквиваленте
  • 12.11 02:19
  • 1
Незаметные события, подрывающие мощь Америки (The New York Times, США)
  • 12.11 01:57
  • 1
Сергей Рябков: Трамп нам известен по предыдущему хождению во власть
  • 12.11 00:17
  • 4
Путин заявил о завершении испытания новейшего вооружения