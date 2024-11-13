На Тайвань доставлена первая партия ОТР ATACMS

ЦАМТО, 12 ноября. Тайваньское новостное агентство CNA со ссылкой на источник в вооруженных силах сообщило о доставке на Тайвань первой партии приобретенных в США оперативно-тактических ракет ATACMS.

Точное количество доставленных ракет не раскрывается. Командование Сухопутных войск отказалось официально подтвердить сообщение о доставке ATACMS, заявив лишь, что проект поставки системы вооружения на Тайвань был реализован в соответствии с графиком.

Как сообщал ЦАМТО, в октябре 2020 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Тайваню в рамках программы "Иностранные военные продажи" 11 РСЗО M-142 HIMARS, 64 оперативно-тактических ракет M57 (ATACMS), а также другого сопутствующего оборудования и услуг. Как было заявлено, общая стоимость заказа может составить 436 млн. долл.

Министерство национальной обороны Тайваня подтвердило в июне 2021 года, что подписало с Американским институтом на Тайване (AIT) контракты на поставку РСЗО M-142 HIMARS и систем береговой обороны на базе ПКР "Гарпун".

В мае 2023 года МНО Тайваня объявило о закупке в США 18 дополнительных РСЗО M-142 HIMARS. Причиной данной покупки стали проблемы с приобретением в США 155-мм самоходных гаубиц M-109A6 "Паладин". Таким образом, общее число законтрактованных Тайванем M-142 возросло до 29 ед. Кроме того, количество заказанных ATACMS возросло до 84 ед. по сравнению с первоначально запрошенными 64-ю ОТР, а реактивных боеприпасов – до 864 ед. Общий бюджет проекта был установлен в размере 32,52 млрд. тайваньских долл. (1,07 млрд. долл. США).

Поставки ВС Тайваня РСЗО первой партии предполагалось начать в 2024 году, второй – в 2026 году.

МНО Тайваня уже подтвердило, что первая партия из 11 закупленных в США реактивных систем залпового огня M-142 HIMARS была доставлена на Тайвань в октябре. РСЗО войдут в состав 58-го командования артиллерией 10-го армейского корпуса, дислоцированного в Тайчжуне. Прибывшие ОТР также будут переданы в состав данного командования.

Как заявил агентству CNA научный сотрудник тайваньского Института исследований национальной обороны и безопасности (INDSR) Су Цзы-юнь, ОТР ATACMS позволят ВС Тайваня противостоять потенциальному вторжению Пекина, поскольку обеспечивают возможность поражения целей на территории Китая.