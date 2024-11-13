Forbes: Переданные Тайванем Киеву ЗРК MIM-23 Hawk Phase III составляют до трети противовоздушной обороны Украины

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Тайвань поставлял Украине системы противовоздушной обороны, речь идет о ЗРК Hawk. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на бывшего чиновника Пентагона Тони Ху.

Тайвань передал Украине порядка 15 батарей ЗРК HAWK, на сегодняшний день это примерно треть всей украинской ПВО. Передача комплексов проводилась через американцев, именно они вели переговоры. Такое большое количество ЗРК на острове образовалось по причине снятия этих комплексов с вооружения тайваньской армии.

HAWK уже более 60 лет. Но он прост, надежен, очень мобилен, легко модернизируется и отлично работает против более медленных беспилотников, крылатых ракет и пилотируемых самолетов. Ракета HAWK совместима с более современной системой ПВО NASAMS

- пишет Forbes.

Стоит отметить, что тема возможной передачи Тайванем ЗРК HAWK Украине поднималась летом прошлого года, но занимавший пост министра обороны Тайваня Цю Гочжэн опроверг эту информацию, заявив, что она не соответствует действительности. По его словам, Тайвань не планировал перепродавать США зенитные ракетные комплексы Hawk, которые снимаются с вооружения и заменяются более современными ЗРК «Тяньгун». Все ЗРК будут утилизированы.

В то же время на Украине неоднократно заявляли, что США начали выкупать у Тайваня снимаемые с вооружения комплексы ПВО MIM-23 Hawk Phase III для последующей передачи их Киеву. Как видно, США действительно передали тайваньские ЗРК Киеву.