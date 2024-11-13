ВВС Таиланда могут продолжить закупку штурмовиков AT-6TH "Вольверин"

ЦАМТО, 12 ноября. Командование ВВС Таиланда рассмотрит вопрос замены устаревших штурмовиков "Альфа Джет TH" 231-й эскадрильи на новые турбовинтовые AT-6TH "Вольверин" разработки Textron Aviation Inc.

Об этом, как сообщает ресурс Aagth1.blogspot.com, заявил командующий ВВС Таиланда главный маршал авиации Пунпакди Паттанакул на брифинге по результатам проведенных учений с использованием поставленных несколько месяцев назад двух новых самолетов AT-6TH "Вольверин".

Согласно "Белой книге по обороне 2024", в 2031-2035 ф.гг. штурмовики "Альфа Джет TH" 231-й эскадрильи 23-го авиакрыла будут заменены вместе с истребителями F-5E/F 211-й эскадрильи 21-го авиакрыла на одну эскадрилью из 12-14 новых истребителей или штурмовиков. Анализ претендентов в настоящее время продолжается.

Командование ВВС Таиланда 16 июля 2024 года на авиабазе Чиангмай официально приняло первую пару легких боевых самолетов AT-6TH (с.н. "41101" и "41102") разработки Textron Aviation Inc., которые заменят снятые с вооружения в 2021 году самолеты L-39 "Альбатрос" чешской компании Aero Vodochody. Самолеты вошли в состав 411 эскадрильи 41-го авиакрыла ВВС Таиланда, размещенного на авиабазе. Оставшиеся 6 машин должны быть получены к февралю 2025 года.

Поставка первых AT-6TH производилась на фоне дискуссии о покупке новой партии истребителей для ВВС Таиланда. В начале июля командующий ВВС Таиланда маршал авиации П.Паттанакул рекомендовал выбрать самолеты "Грипен".

Справка ЦАМТО:

Командование ВВС Таиланда 14 ноября 2021 года заключило с американской Textron Aviation Defense (подразделение Textron Inc.) прямой коммерческий контракт на поставку 8 легких боевых самолетов AT-6E "Вольверин", наземного вспомогательного оборудования, запасных частей и обучение личного состава. Стоимость продажи составила 4,314 млрд. бат (143,4 млн. долл.). Согласно условиям контракта, работы будут выполняться на предприятии Textron Aviation в Уичито (шт.Канзас).

ВВС Таиланда стали первым зарубежным заказчиком американского штурмовика, который получил обозначение AT-6TH. Самолеты предназначены для выполнения широкого спектра задач, включая обеспечение безопасности границ, непосредственную авиационную поддержку, поддержку операций по борьбу с контрабандой, незаконным оборотом наркотиков и торговлей людьми.

В августе 2023 года Минобороны США заключило с Textron Aviation контракт стоимостью 12,466 млн. долл. на поставку компонентов для самолетов AT-6TH, которые не были включены в базовое соглашение с компанией.

AT-6TH оснащен турбовинтовым двигателем Pratt & Whitney Canada PT6A-68D мощностью 1600 л.с., обеспечивающим максимальную скорость 316 узлов. Перегоночная дальность AT-6TH – 1725 морских миль, максимальная высота полета – 31000 футов, грузоподъемность – 1864 кг.