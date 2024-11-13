КРЭТ показал лазерную станцию подавления для обороны самолетов

Она входит в состав комплекса бортовой обороны самолетов "Президент-С"

ЧЖУХАЙ /Китай/, 12 ноября. /ТАСС/. Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в Ростех) представил лазерную станцию подавления, входящую в состав комплекса бортовой обороны самолетов "Президент-С", на авиасалоне Airshow China 2024 в Чжухае. Об этом сообщил гендиректор концерна Александр Пан.

"КРЭТ показывает на выставке за рубежом лазерную станцию оптико-электронного подавления из состава уже зарекомендовавшего себя на рынке комплекса бортовой обороны "Президент-С". Наши специалисты усовершенствовали их с учетом опыта применения в зоне СВО, который мы получаем практически в режиме реального времени", - привели в пресс-службе КРЭТ слова Пан.

Лазерная станция предназначена для защиты летательных аппаратов от поражения авиационными и наземными средствами с оптической системой наведения. Причем, отмечают в концерне, благодаря модернизации комплекса удалось расширить номенклатуру подавляемых системой средств поражения противника.

Кроме того, гости выставки смогут ознакомиться с системой измерения воздушных параметров вертолета Ка-52. Изделие предназначено для определения полного набора данных о полете вертолета на всех режимах.

Крупнейший в КНР международный авиасалон проводится раз в два года в приморском городе Чжухае. Основная тематика выставки - военная и гражданская авиатехника, космическое, навигационное и радиолокационное оборудование, авиационное вооружение, ракетные двигатели, системы управления огнем и противовоздушной обороны.