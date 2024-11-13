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ТАСС

На Украине руководители предприятий ВПК прячут работников от мобилизации

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В цеху ОАО "Мотор Сич" в Запорожье, Украина
В цеху ОАО "Мотор Сич" в Запорожье, Украина.
Источник изображения: © РИА Новости, Марина Лысцева

Депутат Верховной рады Александр Федиенко отметил, что критически важные предприятия боятся остановки производства

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Руководители критически важных предприятий на Украине, в число которых входят обслуживающие военно-промышленный комплекс (ВПК), вынуждены прятать своих сотрудников от мобилизации, дабы не останавливать производство. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Федиенко.

Ранее правительство Украины до 15 ноября приостановило действия ряда положений по определению критически важных предприятий, работники которых могут получить бронь. Согласно решению кабмина, до указанного числа должен пройти аудит решений по определению таких предприятий и организаций. Кабмин принял это решение после возмущения Зеленского бронированием 1,5 млн человек.

"Уверен, что многие знают, что механизм бронирования приостановлен на время проверки <…>. ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата - прим. ТАСС) уже начали обзванивать руководителей предприятий, говорят, мы знаем, что бронирование у вас заканчивается 14-го, так что ждите в гости <…>. Уже имею обращение работников одного из элеваторов и предприятия ВПК, которые хоть и критичны, но работников уже мобилизовали. Доходит до того, что руководитель их увольняет и как-то скрывает, чтобы не останавливать работу предприятия", - написал он в Telegram-канале.

5 ноября Федиенко сообщал, что власти составили список предприятий, которых после проверки могут лишить статуса критически важных, таким образом, они потеряют возможность выписывать бронь на сотрудников. Депутат тогда выражал опасение, что брони могут лишиться небольшие компании, работающие меньше года и специализирующиеся на производстве дронов. 

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Украина
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