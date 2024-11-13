arXiv: разработан проект лунной пушки для доставки грузов в космос

Исследователи Финского метеорологического института и компании Aurora Propulsion Technologies разработали проект лунной пушки для выстреливания грузов в космос. Об этом сообщается в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.

Лунные гравитационные аномалии, известные благодаря спутнику GRAIL, часто рассматриваются как проблема для орбитальных миссий. Однако авторы предлагают использовать эти аномалии как способ обойтись без сложных двигательных систем на борту космических аппаратов с полезными грузами. Это уменьшит необходимость в топливе и освободит больше ресурсов для исследования других объектов Солнечной системы.

Основная идея заключается в использовании пушки на поверхности Луны, который разгоняет пассивные грузы до орбитальной скорости около 1,7 километра в секунду. Грузы, запущенные с помощью такой установки, смогут провести на орбите до девяти дней, что больше, чем возможно при обычных пассивных запусках, когда грузы либо возвращаются на Луну, либо становятся космическим мусором.

Исследователи определили несколько перспективных точек для установки двигателя на поверхности Луны. Эти места расположены на склонах гор и находятся на видимой с Земли стороне Луны. Важно, что в этих местах проявляются уникальные гравитационные аномалии, которые позволят полезной нагрузке дольше удерживаться на орбите.

Долгий срок нахождения на орбите даст возможность высокоэффективному буксиру, оснащенному электрической двигательной системой, захватывать полезную нагрузку и доставлять ее на космическую станцию в точке Лагранжа L5 между Землей и Луной. Это позволит сделать буксир многоразовым и уменьшить затраты на его запуск.

Авторы исследования подчеркивают, что строительство массового двигателя на Луне возможно с использованием существующих технологий, однако потребует значительных инженерных усилий. Данная разработка может стать важным шагом на пути к более активному использованию ресурсов Луны для дальнейшего освоения Солнечной системы.