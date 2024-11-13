Структура импорта ВиВТ Эстонии в 2016-2023 гг. по странам-экспортерам

Эстонские солдаты принимают участие в параде в Нарве, посвященном годовщине независимости Эстонии.

ЦАМТО, 12 ноября. Ниже приведен второй статистический материал, касающийся милитаризации Эстонии. В кратком изложении приведены данные по структуре импорта ВиВТ Эстонии в 2016-2023 гг. (по данным на октябрь 2024 года).

Поставки вооружений Эстонии в 2016-2023 гг. осуществили 10 стран. За 8-летний период объем идентифицированного военного импорта Эстонии по всем странам-экспортерам составил, по оценке ЦАМТО, 558,9 млн. долл.

За тот же период Эстония сформировала пакет заказов на закупку вооружений на сумму 1,223 млрд. долл.

Первое место в рейтинге крупнейших экспортеров ПВН Эстонии в период 2016-2023 гг. занимают Нидерланды – 140 млн. долл. (25,05% рынка). Новых контрактов рассматриваемый период не заключено.

Второе место в рейтинге крупнейших экспортеров ПВН Эстонии в период 2016-2023 гг. занимает Израиль – 106,9 млн. долл. (19,12% рынка). Сформированный в 2016-2023 гг. портфель заказов составляет 155,4 млн. долл. (12,71% рынка).

Третье место в рейтинге занимает Южная Корея – 82,3 млн. долл. (14,72%). Сформированный портфель заказов – 138,7 млрд. долл. (11,34%).

Места с 4 по 10 в рейтинге крупнейших поставщиков вооружений Эстонии по периоду 2016-2023 гг. занимают Франция (61,8 млн. долл., портфель заказов составляет 107,8 млн. долл.), США (54,7 млн. долл., портфель заказов 349,4 млн. долл.), Великобритания (39,0 млн. долл., портфель заказов также 39,0 млн. долл.), Испания (35 млн. долл., портфель заказов также 35 млн. долл.), Швеция (32,4 млн. долл., портфель заказов 47,4 млн. долл.), Польша (6,2 млн. долл., портфель заказов 110 млн. долл.) и Норвегия (0,6 млн. долл., портфель заказов также 0,6 млн. долл.).

В 2024-2027 гг., согласно имеющемуся портфелю заказов, тендерам и озвученным планам по прямой закупке вооружений объем импорта Эстонии, по оценке ЦАМТО, составит 1,185 млрд. долл. против 329,2 млн. долл. в 2020-2023 гг. и 229,7 млн. долл. в 2016-2019 гг. Это говорит о масштабной милитаризации Эстонии.

Согласно имеющемуся портфелю заказов и намерениям по прямой закупке, в 2024-2027 гг. на первое место на рынке Эстонии выйдут США с объемом прогнозируемого экспорта в сумме 340,5 млн. долл.

Второе место по прогнозируемому объему экспорта ПВН Эстонии в период 2024-2027 гг. занимает Турция (240,0 млн. долл.).

Третье место по прогнозируемому объему экспорта ПВН Эстонии в период 2024-2027 гг. занимает Германия (218 млн. долл.).

Четвертое место по прогнозируемому объему экспорта ПВН Эстонии в период 2024-2027 гг. занимает Франция (159,3 млн. долл.).

В целом по состоянию на октябрь 2024 года заказы на поставку ПВН Эстонии со сроком исполнения в 2024-2027 гг. имеют 8 стран.

(продолжение следует)

Более подробный материал с таблицами опубликован в журнале "Мировая торговля оружием" №12, 2024.