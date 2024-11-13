"Рособоронэкспорт" назвал главное выигрышное отличие Су-57Э

Среди основных достоинств самолета мощный комплекс вооружения и высокая живучесть истребителя в воздухе, сообщил генеральный директор компании Александр Михеев

ЧЖУХАЙ /Китай/, 12 ноября. /ТАСС/. Боевой опыт российского Су-57Э в условиях современных высокотехнологичных военных действий выделяет его среди истребителей пятого поколения. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев на международном аэрокосмическом салоне Airshow China 2024 в Чжухае.

"Су-57Э полностью соответствует всем требованиям, предъявляемым к истребителям пятого поколения. Его главное конкурентное преимущество - реальный опыт боевого применения. По признаниям Минобороны России, этот истребитель отлично проявил себя в ходе боевых действий. Основные достоинства самолета - мощный комплекс вооружения, включающий широкую номенклатуру новейших авиационных средств поражения, а также высокая живучесть истребителя в воздухе благодаря малой заметности и современному бортовому комплексу обороны", - сказал он.

Собеседник агентства добавил, что большинство представленных в Чжухае авиационных средств поражения для истребителя пятого поколения Су-57Э также демонстрируются впервые. "Это противорадиолокационная ракета Х-58УШКЭ, управляемая ракета "Гром-Э1", корректируемая авиабомба К08БЭ и управляемая планирующая авиабомба УПАБ-1500Б-Э. Особый интерес у специалистов вызовет демонстрация высокоточной авиационной крылатой ракеты нового поколения Х-69", - уточнил Михеев.

"Рособоронэкспорт" впервые покажет самолет в летной программе авиасалона Airshow China 2024. Кроме того, гости салона смогут увидеть Су-57Э на статической площадке.