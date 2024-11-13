РФ видит возможности расширения поставок оборудования для программы "Гаганьян"

«Гаганьян» на орбите в представлении художника.

Также в продвинутой стадии находятся проекты в области спутниковой навигации, отметил первый вице-премьер России Денис Мантуров

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 ноября. /ТАСС/. Россия видит возможности расширения поставок оборудования для индийский пилотируемой космической программы "Гаганьян". Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на пленарном заседании межправительственной российско-индийской комиссии.

"Придаем большое значение развитию сотрудничества в области освоения космического пространства. Видим возможности для расширения поставок оборудования и комплектующих в обеспечение индийской национальной пилотируемой космической программы "Гаганьян", - заявил он.

Также в продвинутой стадии проекты в области спутниковой навигации, отметил первый вице-премьер РФ.