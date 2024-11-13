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ТАСС

Рособоронэкспорт реализует проекты по совместной разработке в других регионах

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А.Михеев
А.Михеев.
Источник изображения: militarynews.ru

Генеральный директор компании Александр Михеев отметил, что речь идет об Азиатско-Тихоокеанском регионе, Латинской Америке, Африке и Ближнем Востоке

ЧЖУХАЙ /Китай/, 12 ноября. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" реализует проекты технологического сотрудничества по производству и совместным разработкам оружия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Латинской Америке, Африке и на Ближнем Востоке. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор компании Александр Михеев на международном аэрокосмическом салоне Airshow China 2024 в Чжухае.

"В настоящее время Рособоронэкспорт реализует проекты технологического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке. Они касаются производства и совместных разработок с партнерами стрелкового оружия и патронов, бронетехники, самолетов, вертолетов, средств ПВО", - сказал Михеев.

Ранее глава компании сообщил в ходе заседания Комитета по развитию внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения, что "Рособоронэкспорт" участвует в 10 крупных проектах по совместному производству продукции для вооруженных сил. 

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Страны
Китай
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
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