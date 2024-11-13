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ТАСС

"Рособоронэкспорт" рассказал об интересе к Ил-76МД-90А(Э) из-за рубежа

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Ил-76МД-90А(Э)
Тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э).
Источник изображения: Артур Шайхутдинов/ ТАСС

Самолет в течение 2024 года презентовали 11 инозаказчикам, сообщил генеральный директор компании Александр Михеев

ЧЖУХАЙ /Китай/, 12 ноября. /ТАСС/. Военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э) в течение 2024 года был презентован 11 иностранным заказчикам, а самолет-заправщик Ил-78МК-90А - пяти делегациям ВВС партнеров спецэкспортера. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор компании "Рособоронэкспорт" Александр Михеев на международном аэрокосмическом салоне Airshow China 2024 в Чжухае.

"На Dubai Airshow 2023 состоялся премьерный зарубежный показ военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А(Э), вскоре после этого самолет демонстрировался на World Defense Show 2024 в Саудовской Аравии. На обеих выставках к нему было приковано повышенное внимание ввиду того, что самолет был представлен в новом техническом облике с обновленным составом бортового оборудования и расширенными функциональными возможностями, обеспечивающими выполнение как транспортных, так и специальных задач", - сказал Михеев.

Михеев отметил, что достоинством Ил-76МД-90А(Э) является его многофункциональность, позволяющая оперативно перевозить войска и грузы, тушить природные и техногенные пожары, эвакуировать раненых и больных.

В свою очередь самолет-заправщик Ил-78МК-90А помимо решения задач заправки топливом самолетов в полете и на земле, также может быть оперативно переоборудован для решения задач, возлагаемых на Ил-76МД-90А(Э). 

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Страны
Китай
Саудовская Аравия
Продукция
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД
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