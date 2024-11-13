Войти
Военное обозрение

Китай представил зенитный артиллерийский комплекс CS/SS2A, являющийся аналогом американской системы C-RAM Phalanx

515
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Вооруженные силы Китая официально продемонстрировали свой новейший наземный зенитный артиллерийский комплекс CS/SS2A, по сути являющийся аналогом американской системы C-RAM Phalanx. Новинка была продемонстрирована в рекламном ролике китайских оборонных предприятий CSGC (China South Industries Group Corporation) и Norinco. CS/SS2A предполагается представить на Национальном авиасалоне в Чжухае, который пройдет с 12 по 17 ноября 2024 года, таким образом ознаменовав значительный прогресс в модернизации китайского арсенала ПВО ближнего действия.

CS/SS2A призвана заменить систему LD-2000, являющуюся основной китайской ПВО ближнего действия. Она оснащена 30-мм вращающейся пушкой и основана на технологии Type 730 CIWS. LD-2000 оснащена семиствольной пушкой, радаром управления огнем и поиска цели, что обеспечивает многоуровневый подход к перехвату воздушных угроз. Новая CS/SS2A обладает 11-ствольной вращающейся пушкой, благодаря чему увеличивается скорострельность и плотность огня. Китайская 30-мм пушка Type 1130 CIWS способна производить до 11 тысяч выстрелов в минуту и одновременно захватывать более 40 целей.

Еще одним заметным изменением в конструкции является улучшенная мобильность. CS/SS2A устанавливается на прицеп и грузовик 6x6. Эта более легкая, более гибкая платформа открывает возможности быстрого развертывания и позволяет транспортировать систему с помощью более широкого спектра транспортных средств.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Продукция
Phalanx CIWS
Компании
Norinco
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.11 13:42
  • 1
"Рособоронэкспорт" назвал главное выигрышное отличие Су-57Э
  • 13.11 13:18
  • 4
Россия вернется к созданию сверхзвуковых лайнеров
  • 13.11 12:59
  • 1
«Полёт русского аса на Су-57 можно смело назвать искусством»: в Китае обсуждают пилотаж на истребителе пятого поколения ВКС РФ в Чжухае
  • 13.11 12:49
  • 0
Трамп – разрушитель, или очередное «Большое американское шоу»?
  • 13.11 12:34
  • 5542
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.11 10:45
  • 682
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 13.11 10:06
  • 1364
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 13.11 05:27
  • 2
Стармер и Макрон хотят убедить Байдена разрешить Украине удары дальнобойными ракетами по РФ - СМИ
  • 13.11 01:37
  • 1
Лесть, прибыль, мир: коммерческое предложение Украины Трампу (Financial Times, Великобритания)
  • 12.11 21:09
  • 2
TKMS показали, каким будет новый фрегат MEKO A-400
  • 12.11 12:28
  • 5
На Западе оценили самый дорогой танк армии России
  • 12.11 12:03
  • 1
Положительный баланс во внешней торговле России в этом году вырос почти до 115 млрд в долларовом эквиваленте
  • 12.11 02:19
  • 1
Незаметные события, подрывающие мощь Америки (The New York Times, США)
  • 12.11 01:57
  • 1
Сергей Рябков: Трамп нам известен по предыдущему хождению во власть
  • 12.11 00:17
  • 4
Путин заявил о завершении испытания новейшего вооружения