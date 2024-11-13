Китай представил зенитный артиллерийский комплекс CS/SS2A, являющийся аналогом американской системы C-RAM Phalanx

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Вооруженные силы Китая официально продемонстрировали свой новейший наземный зенитный артиллерийский комплекс CS/SS2A, по сути являющийся аналогом американской системы C-RAM Phalanx. Новинка была продемонстрирована в рекламном ролике китайских оборонных предприятий CSGC (China South Industries Group Corporation) и Norinco. CS/SS2A предполагается представить на Национальном авиасалоне в Чжухае, который пройдет с 12 по 17 ноября 2024 года, таким образом ознаменовав значительный прогресс в модернизации китайского арсенала ПВО ближнего действия.

CS/SS2A призвана заменить систему LD-2000, являющуюся основной китайской ПВО ближнего действия. Она оснащена 30-мм вращающейся пушкой и основана на технологии Type 730 CIWS. LD-2000 оснащена семиствольной пушкой, радаром управления огнем и поиска цели, что обеспечивает многоуровневый подход к перехвату воздушных угроз. Новая CS/SS2A обладает 11-ствольной вращающейся пушкой, благодаря чему увеличивается скорострельность и плотность огня. Китайская 30-мм пушка Type 1130 CIWS способна производить до 11 тысяч выстрелов в минуту и одновременно захватывать более 40 целей.

Еще одним заметным изменением в конструкции является улучшенная мобильность. CS/SS2A устанавливается на прицеп и грузовик 6x6. Эта более легкая, более гибкая платформа открывает возможности быстрого развертывания и позволяет транспортировать систему с помощью более широкого спектра транспортных средств.