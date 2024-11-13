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Военное обозрение

В Швеции решили не строить новые морские ветряные электростанции на Балтике, опасаясь пропустить «нападение России»

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Источник изображения: topwar.ru

В этом месяце правительство Швеции заблокировало строительство 13 морских ветряных электростанций на Балтике из-за опасений, что могут возникнуть проблемы с ранним оповещением страны о ракетном нападении со стороны России, сообщает военное издание Defense News.

Издание отмечает, что это решение стало еще одним примером того, как в Европе факторы национальной безопасности стали воздействовать на решения, которые считались гражданскими по своему характеру до начала украинского конфликта.

Таким образом шведским властям приходится отказываться от собственного экологически чистого источника энергии ради выдуманных предрассудков о скором нападении России.

Время реакции в случае ракетной атаки может составить от 2 минут до 60 секунд, если на пути будут ветряные электростанции

— сказал министр обороны Швеции Пауль Юнсон.

По словам экспертов, помехи радаров ветряных электростанций могут помешать управлению воздушным движением, прогнозированию погоды, обеспечению внутренней безопасности и выполнению задач национальной обороны.

Кроме того, ветряные электростанции также могут привести к сокращению возможностей сбора разведданных и нарушить работу датчиков, используемых для обнаружения подводных лодок. Поэтому, так как строительство новых морских ветряных электростанций будет иметь «неприемлемые последствия для безопасности Швеции», от этого решили пока отказаться, заявили в правительстве страны.

Однако, отказавшись от строительства ветряных станций на Балтийском море, шведские власти дали зеленый свет строительству ветряной электростанции «Посейдон» у западного побережья страны, обращенного к странам НАТО.

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