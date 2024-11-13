Военные расходы Эстонии в 2016-2023 гг. и военно-экономический потенциал страны

Закупаемые для вооруженных сил Эстонии образцы колёсных бронированных машин турецкого производства - бронетранспортер Otokar ARMA (6x6) и легкая бронированная машина Nurol NMS (4x4) на церемонии подписания контрактов в Таллине 18.10.2023.

ЦАМТО, 12 ноября. ЦАМТО продолжает серию публикаций по милитаризации стран Прибалтики. Первый и второй блоки были посвящены Латвии и Литве. Третий блок из 4 материалов посвящен Эстонии.

В кратком варианте приведены данные по военным расходам, военно-экономическому потенциалу, структуре импорта ВиВТ Эстонии в 2016-2023 гг. и основным закупочным программам ВиВТ в 2023-2024 гг.

Эстония в русофобском угаре с целью возможного (в перспективе) блокирования для российских военных кораблей выхода через Финский залив в Балтийское море в 2022 году стала активно сотрудничать с Финляндией.

После вступления Финляндии в НАТО, это сотрудничество еще более расширилось в контексте русофобской политики Эстонии.

Как заявил 12 августа 2022 года финской газете Iltalehti министр обороны Эстонии Ханно Певкур, Финляндия и Эстония интегрируют свои ракетные системы береговой обороны, что позволит, при необходимости, вести борьбу с российскими военными кораблям на всей акватории Финского залива.

Дальность действия ракетных комплексов ВС Финляндии и Эстонии превышает ширину Финского залива. Это означает, что системы противоракетной обороны могут быть объединены, и страны смогут делиться друг с другом информацией.

В 2023 году Эстония получила системы береговой обороны Blue Spear (5G SSM) израильского производства, дальность действия которых составляет 290 км. Дальность стрельбы финских ракет MTO 85M превышает 100 км. В самом узком месте Финского залива расстояние между двумя странами составляет 52 км, а в самом широком – 120 км. Министр считает, что после присоединения к НАТО Финляндии и Швеции Балтийское море должно стать "внутренним морем НАТО".

Военные расходы Эстонии в 2016-2023 гг.

Военные расходы Эстонии в 2023 году составили 1,238 млрд. долл. (3,03% от ВВП). Это абсолютный рекорд по объему военных расходов за период 2016-2023 гг. На протяжении всего рассматриваемого периода в абсолютных величинах военные расходы Эстонии стабильно возрастали.

В целом за период 2016-2023 гг. военные расходы Эстонии составил 5,816 млрд. долл. (2,21% ВВП).

В процентах от ВВП минимальное значение было зафиксировано в 2017 и 2018 гг. (2,01%). В 2020 году имел место очень резкий рост этого показателя (2,30%). Некоторый спад по долевому показателю военных расходов в процентах к ВВП имел место в 2021 году (2,03%), после чего начался его устойчивый рост.

Военно-экономический потенциал Эстонии

В рассматриваемый период ВВП Эстонии существенно колебался. Минимальный показатель имел место в 2016 году (24,1 млрд. долл.), максимальный – в 2023 году (40,8 млрд. долл.). Экономика Эстонии достаточно "ровно" пережила пандемию COVID-19 – в 2020 году ВВП страны сохранился на уровне 2019 года (31,3 млрд. долл.), после чего начался существенный рост ВВП.

За период 2016-2023 гг. ВВП на душу населения возрос с 18290 долл. в 2016 году до 29839 долл. в 2023 году. Воздействие пандемии COVID-19 на этот показатель было кратковременным: только 2020 году ВВП на душу населения лишь незначительно снизился по сравнению с 2019 годом (23546 долл. против 23584 долл. годом ранее). По всем остальным годам имел место ежегодный прирост этого показателя. В 2023 году ВВП на душу населения достиг максимального значения за рассматриваемый период и составил 29839 долл.

ВВП по паритету покупательной способности возрос с 41,2 млрд. долл. в 2016 году до 60,5 млрд. долл. в 2023 году. На этот показатель пандемия COVID-19 практически не оказала влияния: рост лишь немного замедлился в 2020 году.

За рассматриваемый период численность населения Эстонии изменилась очень незначительно: 1,366 млн. человек в 2023 году против 1,316 млн. человек на начало рассматриваемого периода (2016 год). Небольшой прирост населения имел место по каждому году в рассматриваемый период, но в целом в отношении численности населения Эстония является депрессивной страной.

(продолжение следует)

Более подробный материал с таблицами опубликован в журнале "Мировая торговля оружием" №12, 2024.