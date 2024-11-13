Войти
ТАСС

Медведев прокомментировал перспективу поставок Украине Taurus

473
0
0
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ ТАСС

Это может многократно увеличить риск перехода конфликта "в самую опасную стадию", отметил зампред Совбеза

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Поставка Украине немецких ракет Taurus не изменит ход боевых действий, но многократно увеличит риск перехода конфликта "в самую опасную стадию". Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"А теперь вот кандидат в канцлеры Германии [Фридрих] Мерц заявил об ультиматуме России. Или, мол, завершайте СВО, или на следующий день выдам хохлам немецкие ракеты Taurus. Понятно, что такие "ультиматумы" носят предвыборный характер. Понятно, что эти ракеты ничего существенно не способны поменять в ходе боевых действий. Их поставка - лишь способ продлить агонию бандеровского режима. Но вот риск перехода конфликта в самую опасную стадию удары крылатыми ракетами увеличивают многократно. Об этом предупреждал и наш президент", - написал он в Telegram-канале.

"Вообще говоря, просто удивительно, до какой степени нынешнее поколение европейских политиков хочет затащить войну на свою территорию. Причем к явной радости американцев и вопреки пожеланиям своих собственных народов. Прививка Второй мировой войны совсем перестала действовать. Опытные, да и просто умные лидеры Европы ушли в историю. Пришли ничтожества с завышенной самооценкой", - написал Медведев.

А значит, продолжил он, "плохой сценарий остается самым вероятным". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Украина
Персоны
Медведев Дмитрий
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.11 13:42
  • 1
"Рособоронэкспорт" назвал главное выигрышное отличие Су-57Э
  • 13.11 13:18
  • 4
Россия вернется к созданию сверхзвуковых лайнеров
  • 13.11 12:59
  • 1
«Полёт русского аса на Су-57 можно смело назвать искусством»: в Китае обсуждают пилотаж на истребителе пятого поколения ВКС РФ в Чжухае
  • 13.11 12:49
  • 0
Трамп – разрушитель, или очередное «Большое американское шоу»?
  • 13.11 12:34
  • 5542
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.11 10:45
  • 682
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 13.11 10:06
  • 1364
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 13.11 05:27
  • 2
Стармер и Макрон хотят убедить Байдена разрешить Украине удары дальнобойными ракетами по РФ - СМИ
  • 13.11 01:37
  • 1
Лесть, прибыль, мир: коммерческое предложение Украины Трампу (Financial Times, Великобритания)
  • 12.11 21:09
  • 2
TKMS показали, каким будет новый фрегат MEKO A-400
  • 12.11 12:28
  • 5
На Западе оценили самый дорогой танк армии России
  • 12.11 12:03
  • 1
Положительный баланс во внешней торговле России в этом году вырос почти до 115 млрд в долларовом эквиваленте
  • 12.11 02:19
  • 1
Незаметные события, подрывающие мощь Америки (The New York Times, США)
  • 12.11 01:57
  • 1
Сергей Рябков: Трамп нам известен по предыдущему хождению во власть
  • 12.11 00:17
  • 4
Путин заявил о завершении испытания новейшего вооружения