FT: "план победы" Зеленского составлялся с учетом прихода Трампа к власти

По информации газеты, избранного президента США заинтересовали два пункта плана - о замене части американских войск в Европе украинскими формированиями и об обмене природными ресурсами с Западом

ЛОНДОН, 12 ноября. /ТАСС/. Союзники Украины в Европе и США, в том числе высокопоставленные республиканцы, давали советы по формированию "плана победы", чтобы сотрудничество Украины и США продолжилось и в случае прихода Дональда Трампа к власти. Об этом заявила газета Financial Times со ссылкой на источники.

По ее данным, в первом предложении идет речь о замене части американских войск в Европе украинскими формированиями после окончания конфликта. Второй пункт, предложенный украинской стороне сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, предполагает обмен природными ресурсами с западными партнерами.

По информации Financial Times, идея двух пунктов плана описывается как "кто угодно, только не Китай". Зеленский представил свой план Трампу в сентябре на встрече в Нью-Йорке. По данным газеты, Трамп "заинтересовался" этими двумя пунктами.

Зеленский еще в конце сентября отвез в США некий план завершения конфликта, так как в нем есть пункты, которые зависят от решения Вашингтона. Как поясняли в Киеве, суть идей Зеленского заключалась в том, чтобы усилить давление на Россию, в том числе посредством ударов дальнобойным оружием, и добиться начала переговоров по украинскому сценарию, то есть по так называемой формуле мира. Однако в Вашингтоне приняли план скептически, а Зеленский, по сути, признал, что покинул США, не увозя решение по ударам вглубь РФ западным оружием. После этого Зеленский активно навязывал "план победы" европейским партнерам, однако Киев не встретил той реакции, на которую рассчитывал.

В ходе своей предвыборной кампании кандидат республиканцев выражал готовность заняться урегулированием украинского конфликта и заявлял, что мог бы сделать это достаточно быстро. Однако никаких конкретных предложений на этот счет Трамп не делал.