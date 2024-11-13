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ТАСС

Несколько тысяч дронов-камикадзе "Алеша" поставили в зону СВО

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© Народный фронт
© Народный фронт.
Источник изображения: © Народный фронт

Разработчики сообщили, что беспилотник постоянно дорабатывают в соответствии с отзывами военных

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Ростовские разработчики поставили несколько тысяч дронов-камикадзе с высокой степенью локализации "Алеша" в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили ТАСС в Народном фронте.

"Беспилотник применяется на передовой уже порядка полугода. Передано в общей сложности несколько тысяч единиц. Реакция бойцов положительная, дрон постоянно дорабатываем в соответствии с пожеланиями, отзывами наших ребят. Мы закупаем российские пропеллеры, мы закупили опытную партию российских двигателей, они хорошо себя показали, планируем полностью переходить на них. Есть подвижки по российской электронике и аккумуляторам", - рассказал разработчик.

По словам разработчика, с передовой уже приходят истории успешного применения "Алеши" от российских военных. "Сейчас производственная мощность - 2 400 единиц в месяц, последнее время каждый месяц удваиваем ее и к концу года планируем выйти на 18 тыс. изделий в месяц", - рассказал разработчик дрона Дмитрий.

Он уточнил, что его беспилотники имеют не только в военных, но и в гражданских целях, после завершения СВО производство продолжит работу.

"Мы помогаем масштабировать производство. Также мы предоставляем полигоны для испытания дронов, там ребята их могут испытывать, знакомятся с другими "кулибиными" для обмена опытом", - рассказал представитель "Кулибин-клуба" Народного фронта Глеб.

"Кулибин-клуб" Народного фронта занимается отбором, тестированием, поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров. Благодаря этой инициативе удалось поставить на передовую тысячи инновационных средств радиоэлектронной борьбы для противодействия вражеским беспилотникам, квадрокоптеры, самоходные тележки-роботы и другие изделия. 

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