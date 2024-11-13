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ТАСС

Япония считает позитивным заявление Путина о готовности выстраивать отношения

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© Кристина Кормилицына/ POOL/ ТАСС
© Кристина Кормилицына/ POOL/ ТАСС.
Источник изображения: © Кристина Кормилицына/ POOL/ ТАСС

Страна намерена сохранять санкции против РФ, пока продолжается кризис на Украине, заявил глава МИД государства Такэси Ивая

ТОКИО, 12 ноября. /ТАСС/. Япония считает "несколько позитивными" высказывания президента России Владимира Путина о готовности к выстраиванию двусторонних отношений, однако намерена придерживаться санкций против Москвы, пока сохраняется нынешняя ситуация на Украине. Об этом сообщил глава японского МИД Такэси Ивая, отвечая на вопрос ТАСС о заявлениях российского лидера на пленарной сессии ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Я знаю об этих высказываниях из сообщений [СМИ]. Если посмотреть только на них, то, возможно, чувствуется, что это несколько позитивные заявления", - сказал он, повторив позицию Токио по ситуации на Украине. По словам министра, "неверно утверждать", что "отношения Японии и России складываются плохо" из-за действий Токио. Согласно его версии, причиной такого развития событий якобы стали действия Москвы в отношении Киева.

"Пока нынешняя ситуация не изменится, у нас не будет другого выбора, кроме как вводить жесткие санкции против РФ", - отметил Ивая.

"У Японии и России есть и другие вопросы (помимо ситуации вокруг Украины - прим. ТАСС). Мы - соседи, и нам необходим диалог, поэтому мы продолжим действовать соответствующим образом в контексте своей внешней политики в целом с точки зрения того, что соответствует национальным интересам Японии", - сказал он. Ранее среди таких вопросов в Токио называли экономическую деятельность, в том числе рыболовство, а также безопасность на море. 

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Украина
Япония
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Путин Владимир
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