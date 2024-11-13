ФСВТС: иностранцы заинтересовались российскими вертолетами Ка-52

Иностранные партнеры на фоне специальной военной операции заинтересовались российскими вертолетами Ка-52. Об этом ТАСС на авиасалоне Airshow China 2024 в Чжухае (Китай) рассказали в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

«Вертолет Ка-52 большинство международных экспертов признали лучшим из представленных в сегменте боевых разведывательно-ударных вертолетов мирового рынка. Со стороны иностранных заказчиков поступает значительное количество заявок на эти образцы», — заявили в организации.

Ранее заместитель генерального директора Объединенной двигателестроительной компании Юрий Шмотин сообщил, что в 2024 году госкорпорации «Ростех» изготовила 700 серийных двигателей ВК-2500, которыми оснащают российские вертолеты Ка-52 и Ми-8.

В сентябре Минобороны России рассказало о характеристиках Ка-52.