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ЦАМТО

Тайвань продаст около 40 списанных истребителей F-5E частным компаниям из США

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Истребитель Northrop F-5E Tiger II
Истребитель Northrop F-5E Tiger II (бортовой номер "686", номер ВВС США 85-1594 из состава 6-й истребительной эскадрильи Королевских ВВС Бахрейна в экспозиции международной авиационной выставки Bahrein International Airshow 2018 (BIAS 2018). Манама (Бахрейн), 14.11.2018.
Источник изображения: Константин Макиенко / bmpd

ЦАМТО, 12 ноября. Тайвань продаст около 40 списанных истребителей F-5E частным компаниям из США, которые будут использовать их для обучения военных в разных странах.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила тайваньская газета "Ляньхэбао".

"Около 40 списанных истребителей F-5E/F будут выставлены на открытые торги. В настоящее время свою заинтересованность высказали пять американских компаний, которые после ремонта передадут самолеты на аутсорсинг военным из разных стран для выполнения тренировочных задач", – сообщила газета.

Издание отмечает, что США в последние годы активно покупают списанные истребители F-5E/F. Американские частные компании закупают эти самолеты и заключают контракты с вооруженными силами разных стран для обучения навыкам воздушного боя. Сделка по продаже тайваньских истребителей будет возможна после согласия со стороны Вашингтона.

Как напоминает "РИА Новости", американский истребитель F-5 разработан в начале 1960-х годов. Он был одним из самых распространенных боевых самолетов в мире, состоял на вооружении во многих странах Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. На Тайване истребители производились по лицензии и были списаны в прошлом году.

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