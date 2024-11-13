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ЦАМТО

ВС Швеции сделали выбор в пользу закупки самолетов ВТА C-390 "Миллениум"

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Источник изображения: Фото: embraer.bynder.com

ЦАМТО, 12 ноября. Минобороны Швеции объявило о выборе разработанного бразильской компанией Embraer C-390 "Миллениум" в качестве нового тактического самолета военно-транспортной авиации для ВС страны.

В ходе визита в Бразилию министра обороны Швеции Пола Йонсона стороны подписали письмо о намерениях (LOI) по вопросу расширения двустороннего сотрудничества в авиационной сфере, в т.ч. предусматривающего начало процесса приобретения C-390.

Это решение увеличивает заказ на C-390 странами НАТО и знаменует собой первое приобретение самолета государством Северной Европы.

По заявлению президента и главного исполнительного директора Embraer Defense & Security Боско да Коста Жуниора, после того, как несколько европейских стран НАТО выбрали C-390, решение Швеции является свидетельством того, что этот многоцелевой самолет обеспечивает существенно лучшие возможности по сравнению с тактическими самолетами ВТА предыдущего поколения.

Embraer уже продолжительное время развивает со Швецией сотрудничество, которое будет расширено после выбора C-390.

Швеция стала шестой европейской страной, выбравшей C-390, наряду с Австрией, Чехией, Венгрией, Нидерландами и Португалией. Приобретение C-390 позволит укрепить обороноспособность страны, повысить оперативную совместимость ВС союзных стран и получить преимущества за счет совместного обучения, поддержки и логистики.

Самолеты C-390 также были заказаны ВС Бразилии и Республики Корея. С момента поступления на вооружение ВВС Бразилии в 2019 году общий налет парка C-390 превысил 15 тыс. часов.

C-390 заменят устаревшие самолеты ВТА C-130H "Геркулес" (TP-84), которые эксплуатируются ВС Швеции более 50 лет.

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Страны
Австрия
Бразилия
Венгрия
Нидерланды
Португалия
Чехия
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Южная Корея
Продукция
C-130
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