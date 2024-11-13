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ТАСС

ФСВТС заявила о поступающих запросах на покупку Су-57

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Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57.
Источник изображения: © РИА Новости Владимир Астапкович

Заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Михаил Бабич отметил, что Россия готова к сотрудничеству

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Иностранные государства заинтересованы в приобретении российского истребителя пятого поколения Су-57 и делают соответствующие запросы, Россия готова к сотрудничеству. Об этом ТАСС сообщил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Михаил Бабич на авиасалоне Airshow China 2024 в Чжухае.

"Многофункциональный истребитель Су-57 - это высокотехнологичная продукция, в создании которой задействовано множество поставщиков. Производство самолета требует строгой координации их действий, а также высокого качества подготовки специалистов разных направлений. Заинтересованность иностранных государств в приобретении Су-57 имеется. Соответствующие запросы поступают. Мы готовы к сотрудничеству", - сказал он.

Ранее стало известно, что экспортная версия Су-57 будет впервые представлена Россией на Airshow China в Чжухае. В Ростехе называют Су-57Э звездой российской экспозиции, отмечая его способность применять управляемые высокоточные средства поражения и его малую заметность для средств обнаружения. В Чжухае Су-57 покажет фигуры высшего пилотажа во время летной программы авиашоу.

Су-57 (по кодификации НАТО - Felon) - российский многофункциональный истребитель пятого поколения. Самолет предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Машина имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие (технология "стелс"), а также новейший комплекс бортового оборудования. Интеллектуализация систем Су-57 позволяет ему брать на себя часть функций летчика, в том числе пилотирование и подготовку к применению оружия.

Крупнейший в КНР международный авиасалон проводится раз в два года в приморском городе Чжухае. Основная тематика выставки - военная и гражданская авиатехника, космическое, навигационное и радиолокационное оборудование, авиационное вооружение, ракетные двигатели, системы управления огнем и противовоздушной обороны. 

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