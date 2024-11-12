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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

«Независимая» Польша

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Источник изображения: belvpo.com

Ни для кого не секрет, что Варшава, продвигая нужные для США тезисы в своем обществе, пользуется предоставляемыми благами, например, «льготным» кредитованием на закупку вооружения и военной техники.

Так, за последнее несколько лет польские политики под предлогом «угрозы с Востока» набрали кредитов у заокеанских партнеров на сумму более 50 млрд. долларов. И это только у США. Схожая ситуация с Южной Кореей. Мягко говоря, не дешевые контракты заключены между Польшей и Британией. В таком случае, о какой независимости страны может идти речь, если поляки всем должны. Но обо всем по-порядку.

Общая сумма кредитов, взятых у США за последнее 5 лет, превысила впечатляющие 50 млрд. долл., из которых Варшава обязуется заплатить за:

32 истребителя F-35 – около 4,6 млрд. долл.;

48 ПУ ЗРК Patriot, 644 ЗУР к ним в рамках програмы «Wisla» – 15 млрд. долл.;

116 б/у танков M1A1 Abrams – 3,75 млрд долл.;

250 танков M1A2 SEPv3 Abrams – около 6 млрд долл.;

96 ударных вертолетов AH-64E Apache – около 7 млрд долл.;

модернизация 48 истребителей F-16C/D Block 52+, поставленных в период с 2006 по 2009 гг. – более 7 млрд долл.;

468 РСЗО HIMARS – около 10 млрд долл.

И это далеко не все закупки ВВСТ из США, причем осуществляемые за счет прямых кредитных линий. То есть Польша платит как за вооружение и его доставку, так и проценты по кредитам.

Не менее интересная ситуация с закупками вооружений образовалась между Польшей и Южной Кореей, у которой Варшава в среднесрочной перспективе обязуется приобрести различного ВВСТ на сумму более 21 млрд. долл, естественно, в кредит, из них:

около 1000 танков К2 стоимостью более 4, 25 млрд долл.;

более 600 самоходных гаубицы К9 стоимостью – 7,6 млрд долл.;

290 РСЗО K239 Chunmoo стоимостью около 6,5 млрд долл.;

48 учебно-боевых самолетов FA-50 стоимостью более 3 млрд долл.

Вместе с этим, между Польшей и еще одним «союзником» – Британией, заключен контракт на сумму почти 5 млрд. долл., среди прочего, на более 100 систем ПВО CAMM и более 1000 ракет CAMM ER стоимостью более 4,5 млрд долл.

Кроме того, строить т.н. «Щит Востока» в Польше будут вместо поляков американцы и британцы. Ну, или, по крайней мере, курировать данный процесс. Стоимость проекта превышает по некоторым оценкам 2,5 млрд долл.

В итоге Польша намерена потратить более 130 млрд долл. только на закупку вооружений в ближайшие 7-10 лет. И это только без учета процентов.

Отметим, что в материале содержатся данные взятые из открытых источников. Примечательно, что большая часть контрактов будет реализована лишь в среднесрочной перспективе. Здесь стоит понимать, что для эффективного и продолжительного ведения боевых действий мало иметь одну лишь технику, нужны собственные производственные мощности по ее восстановлению, производству боеприпасов. Чего в Польше фактически нет, но поляки сейчас активно стараются реанимировать данное направление, но опять же в кредит.

Таким образом, политика милитаризации «гиены Европы» идет в разрез  с интересами народа, в угоду заокеанского сюзерена.

Павел Ковалев

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Страны
Польша
США
Южная Корея
Продукция
AH-64
F-16
F-35
FA-50
HIMARS
K2
K9 Thunder
M1 Abrams
Patriot ЗРК
Разное
Кредитование
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