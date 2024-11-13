ФСВТС: от инозаказчиков поступает большое количество заявок на вертолет Ка-52

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) получает значительное количество заявок на боевой вертолет Ка-52, который применяется в спецоперации. Об этом ТАСС сообщили в службе на авиасалоне Airshow China 2024 в Чжухае.

Там отметили, что в реальных условиях высочайшие боевые характеристики показали все российские вертолеты, в том числе Ка-52 и применяемые им средства поражения.

"Вертолет Ка-52 большинство международных экспертов признали лучшим из представленных в сегменте боевых разведывательно-ударных вертолетов мирового рынка. Со стороны иностранных заказчиков поступает значительное количество заявок на эти образцы", - сообщили в пресс-службе ФСВТС.

Ранее директор ФСВТС Дмитрий Шугаев в разговоре с ТАСС на полях выставки Dubai Airshow 2023 отмечал высокий интерес к вертолету на фоне его успешного применения в СВО. Он выражал уверенность в появлении в связи с этим новых покупателей для машины.

Ка-52 "Аллигатор" (по кодификации НАТО - Hokum B) - двухместный разведывательно-ударный вертолет. Разработан в начале 1990-х годов в конструкторском бюро Ухтомского вертолетного завода им. Н. И. Камова (теперь АО "Национальный центр вертолетостроения им. Миля и Камова" холдинга "Вертолеты России", г. Люберцы, Московская область) как развитие проекта одноместного Ка-50. С моделью-предшественницей имеет около 85% общих агрегатов. Производится на Арсеньевском авиационном заводе "Прогресс" имени Н. И. Сазыкина.