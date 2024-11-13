Директор ФСВТС Шугаев: в мире растет интерес к российским дронам-камикадзе

В частности, мировой рынок заинтересован "Ланцетами", подчеркнул Дмитрий Шугаев

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Иностранные партнеры еще больше заинтересовались российскими барражирующими боеприпасами на фоне их боевого применения, в том числе "Ланцетом". А он, в свою очередь, все еще пользуется спросом в Вооруженных силах России, сообщил ТАСС директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев на авиасалоне Airshow China 2024 в Чжухае.

"Наблюдаем серьезный рост интереса иностранных партнеров к российским барражирующим боеприпасам, эффективно проявившим себя в реальных боевых действиях. "Ланцету" также уделяется большое внимание на внешнем рынке, однако сегодня в нем высока потребность Вооруженных сил России", - сказал он.

О начале продвижения на мировой рынок "Ланцета", который ранее не поставлялся за рубеж из-за высокой потребности в нем российских войск, было объявлено в августе в ходе форума "Армия-2024".