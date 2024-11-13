Поддерживая войну НАТО на Украине, Норвегия нарушает договор о Шпицбергене (Steigan blogger, Норвегия)

Steigan: Норвегия использует спутниковые данные со Шпицбергена в военных целях

Норвегия помогает США спутниковыми данными со Шпицбергена, которые используются в ведении боевых действий на Украине, пишет автор статьи для Steigan Blogger. И это при том, что в договоре о Шпицбергене есть строжайший запрет на использование архипелага в военных целях.

Борд Вормдал (Bård Wormdal)

Норвегия помогает США спутниковыми данными, которые затем используются в их опосредованной войне на Украине. И это при том, что в договоре о Шпицбергене есть строжайший запрет на использование архипелага в военных целях! Об том сообщает Борд Вормдал в статье, которую он написал для национальной телерадиовещательной компании NRK, но редакция ее забраковала. Мы воспроизводим ее с любезного разрешения самого Вормдала. Благодаря своим книгам о секретном военном сотрудничестве Норвегии с США и встречам с читателями по всей стране Вормдал стал поистине народным журналистом-расследователем. О нынешнем руководстве NRK этого не скажешь.

Поддерживая войну НАТО на Украине, Норвегия нарушает договор о Шпицбергене

Запрет на военное использование Шпицбергена: спутниковые данные с заполярного архипелага фиксируют глушение сигнала GPS на Украине.

Спутниковые данные со Шпицбергена используются для выявления российского вмешательства в прием сигналов GPS в конфликте на Украине. И это несмотря на то, что в договоре о Шпицбергене содержится безоговорочный запрет на использование архипелага в военных действиях.

Спутники HawkEye 360 отслеживают все типы околоземных радиосигналов. Благодаря этому они находят источники помех данным спутниковой навигации GPS, от которых сегодня полностью зависят и военные, и гражданское общество.

Перед их отправкой по оптоволокну в штаб-квартиру компании в штате Виргиния данные со спутников выгружаются на Шпицберген. Это подтверждается и в электронном письме от управляющей спутниковой станцией на Шпицбергене компанией KSAT, и на ее сайте директором Лорином Мецгером:

“KSAT очень важен для наших нужд, и три установленные на Шпицбергене антенны полностью удовлетворяют наши запросы насчет загрузки данных”, — подтвердил он.

В США данные анализируются с помощью алгоритмов и искусственного интеллекта. С ноября по февраль с помощью радиоволн спутники выявили постоянное и к тому же усиливающееся глушение сигналов GPS в зоне конфликта на Украине. Что характерно, это касалось даже зоны отчуждения Чернобыльской АЭС.

Спутниковая компания считает, что помехи в Чернобыле ясно показывают, что Россия использует радиоэлектронную борьбу в рамках военных действий наряду с другими мерами. Внутреннее исследование компании также выявило подавление беспилотников.

Руководство компании HawkEye 360 совершенно открыто заявляет, что продолжает следить за помехами со своих спутников.

“Мы продолжаем собирать эти и другие данные по всей Восточной Европе”, — заявил директор Джон Серафини в интервью SpaceNews.

Недавно компания обнародовала контракт с разведкой США на поставку таких данных.

Между тем, в девятой статье Договора о Шпицбергене говорится, что архипелаг не может использоваться в военных целях.

В Стортинге (парламент Норвегии. — Прим. ИноСМИ) состоялось несколько оживленных дискуссий о том, соответствует ли загрузка спутниковых данных обязательствам Норвегии по договору или нет.

Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова не раз критиковала политику Норвегии в отношении Шпицбергена.

Захарова считает, что спутниковая станция SvalSat — одно из звеньев тайной милитаризации архипелага.

Незадолго до начала боевых действий на Украине американская разведка связалась с рядом коммерческих спутниковых компаний, чтобы лучше подготовиться к масштабному конфликту. Среди них оказалась и американская компания Hawkeye 360.

Кроме нее, американская разведка связалась с другими частными спутниковыми компаниями — Planet, BlackSky, Capella и Maxar. Maxar славится тем, что поставляет спутниковые фотографии из зоны конфликта средствам массовой информации, а также имеет эксклюзивные контракты на продажу изображений с высочайшим разрешением западным странам и военным.

По данным Норвежского управления связи, всего у Maxar имеется шесть спутников с разрешением загружать данные через Шпицберген. Самый продвинутый из них, под названием Worldview Legion, делает снимки из космоса с пространственным разрешением менее 30 сантиметров.

По данным все того же управления, у американской компании Capella также имеется разрешение на загрузку через Шпицберген данных, которые американская разведка также использует на Украине.

У Capella есть несколько действующих контрактов с различными родами войск сил США, включая ВВС и ВМС.

Capella также имеет разрешение на использование станции SvalSat для шести спутников, сообщает Норвежское управление связи.

Американская разведка признает, что добилась того, чтобы коммерческие компании доставляли данные со своих спутников Украине, силам США в Европе, а также альянсу НАТО.

Администрация Байдена попросила коммерческие компании “оперативно предоставить” изображения того, что задумала Россия, — и многое другое.

Директор Национального агентства геопространственной разведки Дэвид Готье ясно дал понять, что речь шла о предоставлении инструментов для ведения опосредованной войны на Украине.

“Мы переговорили с такими компаниями, как Hawkeye 360, и поняли, что существуют продукты с добавленной стоимостью, которые так или иначе должны дойти до тех, кто ведет эту борьбу”, — сказал Готье в интервью сайту BreakingDefense.com.

Профессор Университета Осло Гейр Ульстейн подтверждает, что статья девятая договора о Шпицбергене запрещает всякую военную деятельность на архипелаге. При этом запрет распространяется на все страны, подписавшие это соглашение, включая саму Норвегию.

Он говорит, что в 1920 году, когда договор был заключен, в виду, по всей видимости, имелись боевые действия непосредственно на Шпицбергене. Но он считает, что вполне правомочно поставить вопрос о том, касается ли запрет на использование объектов на Шпицбергене в рамках боевых действий в других местах.

“Но мне сложно себе представить, чтобы под запрет подпадала шпицбергенская аппаратура, которая может использоваться как в гражданских, так и в военных целях, будь то метеорологические данные, спутниковые снимки или отслеживание помех в работе сигналов GPS”, — рассуждает Гейр Ульфстейн.

Профессор Арильд Му из Института Фритьофа Нансена отмечает, что вопрос о деятельности, нарушающей условия договора о Шпицбергене, весьма чувствителен для Норвегии.

Му допускает, что компании могут даже нарушать действующие норвежские правила в угоду договору о Шпицбергене. В частности, правила запрещают загрузку данных специально для военных целей.

“Однако в каждом конкретном случае все зависит от точного определения военных целей”, — считает Му.

Спутниковой станцией SvalSat владеет и управляет Kongsberg Satellite Services (KSAT). Представитель компании по связям с общественностью Нина Сульэнг подтверждает, что услугами Svalsat пользуется HawkEye 360.

В электронном письме Нина Сульэнг сообщила, что деятельность на Шпицбергене находится под контролем норвежских властей и что компания выполняет полученные распоряжения.

За загрузкой спутниковых данных на Шпицбергене формально следит Норвежское управление связи. Однако директор отделения Йон-Эйвинд Велуре считает, что вопросы, связанные с договором о Шпицбергене, находятся вне компетенции его ведомства.

Норвежское управление связи относится к Министерству иностранных дел. МИД в курсе обстоятельств дела. Представитель Министерства иностранных дел Матиас Ронгвед заявил, что SvalSat может связываться лишь со спутниками, для которых действует разрешение в соответствии с действующими предписаниями, дабы гарантировать обязательства Норвегии по международному праву.

“Не исключено, что данные со спутников, которые загружаются на Шпицбергене и затем поступают в продажу, также используются в военном анализе и операциях. В таком случае это не будет нарушением договора о Шпицбергене”, — заверил представитель МИД Матиас Ронгвед.

Это лишь одна из нескольких моих статей для NRK, которым не дала хода редколлегия. Я услышал множество странных аргументов о том, почему статью публиковать не следует, однако у меня сложилось четкое представление, что главная из них — политически неудобное содержание.

Борд Вормдал — лауреат премии Норвежской ассоциации прессы за прозрачность в 2024 году за освещение деятельности национальной разведки