TNI: Украина потеряла большое число американских БМП "Брэдли"

Вместо того чтобы списать весь парк устаревших БМП "Брэдли", Пентагон передал партию этих машин Украине, пишет The National Interest. По мнению украинских военных, это лучше, чем ничего. Но результаты посредственные, а потери – огромные.

Брэндон Вайхерт

Что надо знать: У боевой машины пехоты "Брэдли" весьма сомнительная история. У нее был длительный и дорогостоящий период разработки, а также неоднозначный опыт боевого применения в Ираке и на Украине. Поначалу "Брэдли" критиковали, но она доказала свою эффективность в противоповстанческой борьбе в Ираке, а позже и на Украине в боях с российской армией.

– Благодаря 25-мм пушке с ленточным питанием и ракетам "Тоу", а также высокой маневренности эта машина оказалась весьма ценной на разнообразной местности Украины. Но многие БМП были потеряны в боях, отчасти из-за слабой подготовленности украинцев. Поэтому "Брэдли" не обеспечила решающее преимущество ВСУ.

– Украинские войска не могут преодолеть хорошо укрепленные в инженерном отношении позиции русских, и стратегические последствия применения "Брэдли" остаются ограниченными. А это говорит о необходимости искать реалистичные варианты урегулирования.

Как БМП "Брэдли" повлияла на ход боевых действий на Украине

Боевая машина "Брэдли" за годы своего существования не раз становилась предметом споров и скандалов. Она даже стала героиней книги и фильма HBO "Войны Пентагона", где главную роль играют Келси Грэммер и Кэри Элвес.

Казалось, что построить новую легкую боевую машину пехоты для американской армии удастся быстро и легко. Но нет, разработка и строительство растянулись на 17 долгих лет, и в результате на свет появился легкий танк.

После многочисленных перерасходов сметных средств и бесконечных изменений конструкции армия получила свою БМП "Брэдли". Но авторы фильма очень хорошо показали абсурдную реальность, когда государство готово сделать для Пентагона что угодно.

Опыт иракской войны

Американская БМП "Брэдли" получила известность в тяжелые дни иракской войны в 2003 году. Она стала определяющей чертой американского военного присутствия в Ираке. Эта машина меньше и намного маневреннее громоздкого танка М1 "Абрамс", чьи сгоревшие остовы украшают сегодня иракский ландшафт. Кроме того, в условиях противоповстанческой войны, которая началась после американского вторжения в Ирак, БМП "Брэдли" оказалась более полезной, чем полагали ее критики.

После многолетней службы боевая машина пехоты "Брэдли" будет снята с вооружения. А ей на смену придет легкий танк М10 "Букер", который не такой уж и легкий (это тема для другой комедии). Но вместо того, чтобы списать весь парк "Брэдли", сухопутные войска передали партию этих БМП украинцам, полагая, что они помогут им отражать наступление русских.

Новая путевка в жизнь на украинских полях сражений

Когда русские начали свою военную операцию, Украина столкнулась с классической танковой войной. Киеву понадобились усовершенствованные танки. НАТО не хотела передавать украинцам свои самые передовые образцы вооружений, полагая, что наступающие русские просто раздавят их. Поэтому альянс передал Киеву устаревшие "Брэдли". А еще совершенно бесполезные французские легкие танки, которые русские разжевали и выплюнули.

Но "Брэдли" оказалась немного лучше и принесла пользу украинцам при ведении маневренных боевых действий.

Боевая машина пехоты "Брэдли" предназначена для быстрой перевозки войск и обладает большой огневой мощью. Так, она оснащена 25-мм пушкой с двухленточной подачей и ПТУР "Тоу". Эти два вида вооружения показали свою эффективность в боях на Украине. Сражения в районе Работино и под Донецком продемонстрировали, что "Брэдли" действует великолепно. У нее более слабая броня по сравнению с российскими танками, но она в боях с ними проявила себя лучше, чем ожидалось.

На Украине труднопроходимая местность. "Брэдли" преодолевает ее лучше, чем более тяжелая бронетехника. Хотя ее броня защищает хуже, чем танковая, украинцы считают, что это лучше, чем ничего. Все-таки БМП "Брэдли" обеспечивает противопульную и противоосколочную защиту. По имеющимся оценкам, украинцы использовали "Брэдли" для совершения агрессивных маневров на передовой, порой срывая боевые планы русских и лишая их преимуществ.

Стратегические последствия

Но несмотря на это Украина не сумела одержать существенных и долговременных побед стратегического свойства. Сегодня Россия контролирует все территории Восточной Украины и Крымский полуостров, которым она овладела еще до начала вооруженного конфликта.

Конструкция "Брэдли", позволяющая десанту покидать машину сзади, оказалась весьма полезной для украинцев. Это, а также система пожаротушения "Брэдли" повышает живучесть экипажа, даже если машина будет обездвижена в бою. Считается, что БМП "Брэдли" обладает существенной оперативной гибкостью. Она может действовать в различных условиях местности, как на открытых участках, так и в городской застройке.

Тем не менее в ходе вооруженного конфликта Украина потеряла большое количество этих боевых машин. Всего за годы военных действий туда было отправлено 186 "Брэдли". 100-120 из них были направлены на передовую и участвуют в боях, о чем в начале 2024 года писал Business Insider. Питер Сучиу (Peter Suciu) написал в феврале на страницах этого издания, что примерно 68 "Брэдли" было потеряно в бою. Понятно, что с тех пор эта цифра увеличилась.

По американским меркам, такие потери являются катастрофой. Но в конечном счете, украинцам приходится учиться на своих ошибках. Безусловно, они просят у Запада более современные системы вооружений, и иногда получают их. Однако они понятия не имеют, как использовать их надлежащим образом.

В самом начале военных действий, когда ВСУ стали применять "Брэдли", они потеряли много таких машин, просто потому что не понимали их внутренние ограничения.

БМП "Брэдли" начала свое существование как анекдот в поп-культуре. Во время разработки машины возникало множество споров и разногласий. Но в годы провальной иракской войны она полностью себя оправдала и вышла из нее с честью. А вот на украинских полях сражений она показала себя неоднозначно. В основном это вызвано тем, что украинцы, впервые получив эту боевую машину, не понимали, как ее надо использовать. Другая причина в том, что Киев получил "Брэдли" в недостаточном количестве, и она никак не могла изменить ситуацию на стратегическом уровне.

Таким образом, ни благословенные танки, которые слезно просили украинцы, ни старые F-16, ни БМП "Брэдли" не изменили стратегические основы вооруженного конфликта. И Киеву надо соглашаться на урегулирование, пока Россия не стерла всю эту технику в порошок.

Брэндон Вайхерт — аналитик The National Interest по вопросам национальной безопасности, бывший сотрудник конгресса и геополитический аналитик, публиковался в The Washington Times, Asia Times и The-Pipeline. Автор книг "Побеждая в космосе: как Америка была и остается сверхдержавой" (Winning Space: How America Remains a Superpower), "Биохакеры: как Китай стремится контролировать саму жизнь" (Biohacked: China’s Race to Control Life) и "Теневая война: Иран в погоне за превосходством" (The Shadow War: Iran’s Quest for Supremacy). Недавно вышла его новая книга "Рукотворная катастрофа: как Запад потерял Украину" (A Disaster of Our Own Making: How the West Lost Ukraine).