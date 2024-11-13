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Известия.ru

Фрегат Северного флота «Адмирал Головко» завершил проход пролива Ла-Манш

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Фрегат Северного флота (СФ) «Адмирал Головко» завершил проход пролива Ла-Манш и в настоящее время продолжает выполнение задач в назначенных районах Атлантического океана. Об этом 12 ноября сообщили в Минобороны России.


Дальний поход фрегата начался 2 ноября с его выходом из главной базы Северного флота — Североморска.

На переходе проливной зоной экипаж российского фрегата провел учение по обеспечению противовоздушной и противолодочной обороны отряда кораблей, а также ряд тренировок по проведению спасательных операций с применением вертолетов Ка-27.

В оборонном ведомстве заявили, что боевые расчеты главного командного пункта фрегата провели тренировки по расхождению с опасными целями в сложных условиях интенсивного судоходства в проливной зоне.

Кроме того, на борту фрегата было проведено комплексное учение антитеррористической направленности, в ходе которого военнослужащие отрабатывали действия по различным вводным, в том числе и по противодействию безэкипажным катерам условного противника и беспилотным летательным аппаратам (БПЛА).

Ранее, 18 октября, фрегат «Адмирал Касатонов» выполнил пуск ракеты «Калибр» во время учений. Корабль выполнил пуск крылатой ракеты по мишени в Архангельской области, цель успешно поражена.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ка-27
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
22350
БПЛА
Военные учения
Калибр КР
СФ
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