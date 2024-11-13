Подлодка "Уфа" Тихоокеанского флота завершила визит в индонезийский порт Сурабая

Построенная на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге подводная лодка совершает межфлотский переход Южным морским путем

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Уфа" Тихоокеанского флота завершила визит в индонезийский порт Сурабая. Об этом сообщили пресс-службе флота.

"Экипажи дизель-электрической подводной лодки "Уфа" и спасательного буксира "Алатау" Тихоокеанского флота завершили дружественный визит в порт Сурабая Республики Индонезия. В индонезийском порту российских военных моряков встретили в соответствии с национальными традициями. В течение четырех дней командиры кораблей провели встречи с представителями ВМС Индонезии и местной администрации, а экипажи поучаствовали в товарищеских матчах по волейболу и посетили местные достопримечательности", - сказали в пресс-службе.

Там напомнили, что построенная на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге подлодка "Уфа" совершает межфлотский переход с Балтийского на Тихоокеанский флот Южным морским путем.

Накануне в Яванском море отряд кораблей ВМФ России в составе корветов "Громкий", "Резкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" приняли участие в первом совместном военно-морском учении "Орруда-2024" с боевыми кораблями ВМС Индонезии.

Подводная лодка "Уфа" принята в состав ВМФ России 16 ноября 2022 года. Она стала четвертой в серии из шести подводных лодок проекта 636.3, строящихся для Тихоокеанского флота. Подлодки данного проекта отличаются оптимальным сочетанием акустической скрытности и дальности обнаружения целей, мощным торпедным и ракетным вооружением. Основным ударным комплексом являются высокоточные ракеты "Калибр".