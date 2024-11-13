Трамп планирует назначить советником по нацбезопасности конгрессмена Уолтца - СМИ

Вашингтон. 12 ноября. ИНТЕРФАКС - Избранный президент США Дональд Трамп выбрал кандидатуру члена палаты представителей от штата Флорида Майка Уолтца на пост советника по нацбезопасности, сообщают американские СМИ со ссылкой на источники.

"Трамп попросил члена палаты представителей Майка Уолтца, республиканца из Флориды, быть его советником по национальной безопасности", - сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники.

Отмечается, что в последние дни конгрессмен бывал в имении Трампа Мар-а-Лаго.

СМИ подчеркивают, что советник по национальной безопасности назначается президентом без одобрения сената.

Республиканец входит в комитеты палаты представителей по разведке, вооруженным силам и иностранным делам.

В прошлом он поддерживал помощь Украине, но требовал "условий", включая увеличение расходов со стороны европейских союзников, дополнительный контроль за расходованием средств и сочетание помощи с мерами по обеспечению безопасности границ.

Он также был ярым критиком вывода войск администрации Байдена из Афганистана в 2021 году.