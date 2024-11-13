Войти
ТАСС

Global Times: СВО стала уроком сторонникам НАТО

517
0
0
Оператор FPV-дрона готовится к вылету в зоне СВО
Оператор FPV-дрона готовится к вылету в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Политолог-американист Академии общественных наук Китая Люй Сян подчеркнул, что сейчас европейские лидеры находятся в затруднительном положении, и если США начнут восстанавливать связи с РФ, то некоторые европейские страны последуют их примеру

ПЕКИН, 12 ноября. /ТАСС/. Специальная военная операция (СВО) России на Украине стала назидательным уроком для европейских сторонников расширения НАТО, которым пора умерить враждебный настрой по отношению к РФ. Такую точку зрения высказали китайские эксперты, мнение которых приводит газета Global Times.

"Российско-украинский конфликт - это урок для тех в Европе, кто поддерживал так называемое расширение НАТО на восток, поскольку затрагивание ключевых интересов России оказалось пагубным для европейской безопасности", - подчеркнул политолог-американист Академии общественных наук Китая Люй Сян, комментируя информацию иностранных СМИ о том, что избранный президент США Дональд Трамп якобы недавно позвонил российскому лидеру Владимиру Путину. Впоследствии пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию прессы о том, что Путин якобы недавно пообщался с Трампом. По его словам, это "чистая выдумка".

Эксперт обратил внимание, что от украинского кризиса прежде всего пострадали такие страны, как Германия, которая "долгое время выстраивала стабильное энергетическое и экономическое партнерство с Россией". По его словам, киевский режим в последнее время предпринимает действия, которые могут быть расценены как "попытка Украины и некоторых в Соединенных Штатах разжечь хаос", чтобы дать Вашингтону "больше оснований для более глубокого вовлечения в конфликт".

Люй Сян отметил, что РФ сорвала подобные планы, поскольку "не приняла агрессивных контрмер". Он также выразил уверенность, что США более не в состоянии оказывать помощь Украине, которой "требуются миллиарды долларов экономической и военной поддержки ежемесячно". "Европейские лидеры сейчас оказались в сложном положении в связи с позицией, которую они заняли по отношению к Москве. Если Соединенные Штаты пойдут на восстановление связей с Россией, некоторые в Европе, вероятно, последуют их примеру", - добавил эксперт.

Ограниченный потенциал США

Как полагает аналитик Центра учебной подготовки "Китай - Шанхайская организация сотрудничества" по продвижению международного взаимодействия и сотрудничества в сфере судопроизводства Цуй Хэн, вероятность того, что США предпримут какие-либо существенные действия по украинскому вопросу до официального вступления Трампа в должность главы государства, невелика. "Хотя администрация [действующего американского президента Джо] Байдена и использует последнюю возможность, чтобы поддержать Киев и предотвратить изменение позиции США в дальнейшем, она уже исчерпала свои возможности", - пояснил он. По мнению эксперта, в сложившейся ситуации у Вашингтона "очень ограниченный" потенциал, чтобы что-то предложить украинским властям.

Цуй Хэн считает, что ЕС "беспокоит неопределенность" в связи с приходом к власти Трампа. Он также выразил уверенность, что европейским странам следует усиливать стратегическую автономию, "исходя из собственных интересов, а не слепо следуя США". Эксперт также посоветовал Западу "снизить враждебность по отношению к Москве и начать откровенный диалог с Россией". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Китай
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
NATO
Евросоюз
ШОС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.11 13:42
  • 1
"Рособоронэкспорт" назвал главное выигрышное отличие Су-57Э
  • 13.11 13:18
  • 4
Россия вернется к созданию сверхзвуковых лайнеров
  • 13.11 12:59
  • 1
«Полёт русского аса на Су-57 можно смело назвать искусством»: в Китае обсуждают пилотаж на истребителе пятого поколения ВКС РФ в Чжухае
  • 13.11 12:49
  • 0
Трамп – разрушитель, или очередное «Большое американское шоу»?
  • 13.11 12:34
  • 5542
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.11 10:45
  • 682
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 13.11 10:06
  • 1364
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 13.11 05:27
  • 2
Стармер и Макрон хотят убедить Байдена разрешить Украине удары дальнобойными ракетами по РФ - СМИ
  • 13.11 01:37
  • 1
Лесть, прибыль, мир: коммерческое предложение Украины Трампу (Financial Times, Великобритания)
  • 12.11 21:09
  • 2
TKMS показали, каким будет новый фрегат MEKO A-400
  • 12.11 12:28
  • 5
На Западе оценили самый дорогой танк армии России
  • 12.11 12:03
  • 1
Положительный баланс во внешней торговле России в этом году вырос почти до 115 млрд в долларовом эквиваленте
  • 12.11 02:19
  • 1
Незаметные события, подрывающие мощь Америки (The New York Times, США)
  • 12.11 01:57
  • 1
Сергей Рябков: Трамп нам известен по предыдущему хождению во власть
  • 12.11 00:17
  • 4
Путин заявил о завершении испытания новейшего вооружения