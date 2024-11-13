Журналист Карлсон обвинил администрацию США в потере Украиной территорий

Такер Карлсон считает, что Вашингтон заинтересован в снижении численности населения республики

НЬЮ-ЙОРК, 12 ноября. /ТАСС/. Украина лишилась территорий из-за политики американской администрации. Такое мнение выразил в воскресенье известный американский журналист Такер Карлсон.

"Украина потеряла Украину, но не из-за русских, а с подачи администрации [президента США Джо] Байдена. Такова моя точка зрения", - сказал он, беседуя с бывшим заместителем помощника министра обороны США по вопросам стратегии и военного строительства Элбриджем Колби.

Карлсон добавил, что Вашингтон заинтересован в снижении численности населения Украины и в "скупке украинской земли иностранцами, включая американцев".

Ранее Карлсон заявлял, что США предали Киев, и в результате от Украины может ничего не остаться уже через 50 лет. По словам журналиста, украинские земли распродают иностранным инвесторам, которые заполнят Украину мигрантами из третьего мира.