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Интерфакс-АВН

КНДР ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Россией - ЦТАК

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Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын во время подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, 19 июня 2024 года
Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын во время подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, 19 июня 2024 года.
Источник изображения: © РИА Новости / Кристина Кормилицына

Гонконг. 12 ноября. ИНТЕРФАКС - Северная Корея ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с РФ, сообщает ЦТАК.

Согласно ему, накануне указом северокорейского лидера Ким Чен Ына был ратифицирован договор о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве" между КНДР и Россией.

Отмечается, что договор вступит в силу со дня обмена ратификационными грамотами между обеими сторонами.

9 ноября президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР.

Договор был подписан в Пхеньяне 19 июня 2024 года в целях углубления партнерства и стратегического взаимодействия по широкому спектру направлений.

Согласно сопроводительным материалам к закону о ратификации, развитие отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства между двумя странами отвечает коренным интересам их народов и вносит вклад в обеспечение мира, региональной и глобальной безопасности и стабильности.

Договором, в частности, установлено, что в случае возникновения непосредственной угрозы совершения против одной из сторон акта вооружённой агрессии стороны проводят консультации для координации своих позиций и согласования возможных мер по оказанию помощи друг другу.

При этом РФ и КНДР обязуются не заключать с третьими государствами соглашения, направленные против одной из сторон, а также не допускать использования своей территории третьими государствами в целях нарушения суверенитета, безопасности и территориальной неприкосновенности другой стороны.

В договоре также закреплены положения, касающиеся сотрудничества по вопросам установления справедливого многополярного нового миропорядка и создания механизмов по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности сторон.

Договором затрагиваются вопросы сотрудничества в сфере международной информационной безопасности. Определено, что стороны выступают за равные права для государств в управлении сетью "Интернет", а также против злонамеренного использования информационно-коммуникационных технологий, содействуют взаимному общению между народами сторон, укрепляют координацию в деле противодействия дезинформации и агрессивным информационным кампаниям, отмечается в сопроводительных материалах.

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