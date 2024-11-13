Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Боевики ВСУ похвастались появившимися у них американскими снарядами М712 Copperhead с лазерным наведением. Военные эксперты, изучая их маркировку, сделали вывод, что они были выпущены в далеком 1985 году. То есть они, уже исчерпали все сроки хранения.

Поэтому очень вероятно, что уже скоро в сети появятся фото и видеоматериалы, демонстрирующие не сработавшие штатно такие боеприпасы. Возможно некоторые будут даже взрываться во время ведения огня. Подобное уже случалось и с более новыми натовскими "подарками".

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Для нас М712-е не представляют никакой ценности, так как еще в 80е годы Советская армия использовала в Афганистане снаряды "Сантиметр", также на вооружение был принят "Краснополь", в настоящее время демонстрирующий выдающиеся результаты в ходе проведения специальной военной операции.

На самом деле Copperhead были отправлены ВСУ с единственной целью - сэкономить деньги на утилизации.