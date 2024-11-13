Россия примет участие в авиасалоне Airshow China в Чжухае

РФ представит в том числе истребитель пятого поколения Су-57

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Мировую премьеру российского истребителя пятого поколения Су-57, а также новинки России и Китая в области гражданской и военной авиатехники смогут увидеть посетители международного авиасалона Airshow China, который начинает свою работу 12 ноября в Чжухае. Всего в нем примут участие представители 47 стран и регионов мира, включая РФ и США.

Новинки российского авиастроения

Экспортная версия Су-57 будет впервые представлена Россией на Airshow China в Чжухае, самолет прилетел в Китай за несколько дней до открытия выставки. В Ростехе называют Су-57Э звездой российской экспозиции, отмечая его способность применять управляемые высокоточные средства поражения и его малую заметность для средств обнаружения. В Чжухае Су-57 покажет фигуры высшего пилотажа во время летной программы авиашоу. Также на авиасалоне представят самолет-заправщик Ил-78МК-90А, способный конвертироваться в военно-транспортный самолет.

Кроме того, посетители авиасалона смогут узнать о разведывательно-ударном вертолете Ка-52Э, снабженном системой радиоэлектронной защиты и устройствами снижения заметности, а также средствами активного противодействия. Там также покажут многоцелевой вертолет Ка-32А11ВС, который используется для тушения пожаров, поисково-спасательных операций, санитарной эвакуации, а также для ликвидации разливов нефти на водной поверхности. Машина широко эксплуатируется китайскими авиакомпаниями.

Еще одной российской новинкой авиасалона станет двигатель разработки Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) для оперативно-тактической авиации, который заметно превосходит своих предшественников по ресурсу, расходу топлива и тяге, он фактически является двигателем пятого поколения. Кроме того, в Чжухай привезли макет двигателя СМ-100 для перспективных беспилотников и учебно-боевых самолетов, также там продемонстрируют в натуральную величину лопатки вентилятора для двигателя-демонстратора технологий большой тяги ПД-35.

Средства ПВО

Традиционно широко на выставке будут представлены российские средства противовоздушной обороны (ПВО), среди которых зенитный ракетный комплекс (ЗРК) средней дальности "Викинг", который способен действовать в условиях серьезного радиоэлектронного и огневого противодействия. Также будут показаны модели ЗРК С-400 "Триумф" большой дальности, ЗРС С-350Е "Витязь" и средств ПВО малой дальности: ЗРК семейства "Тор", зенитный пушечно-ракетный комплекс "Тунгуска-М1" боевой машины отделения стрелков-зенитчиков "Тайфун-ПВО (Э).

На выставке также будут представлены мобильная трехкоординатная твердотельная радиолокационная станция (РЛС) "Гамма-С1ТЕ", автоматизированная перевозимая РЛС "Подлет-К1КЕ" и мобильная РЛС малых высот дежурного режима "Каста-ВМЕ".

Летная программа и переговоры

Ожидается, что представители "Рособоронэкспорта" в рамках деловой программы Airshow China 2024 проведут встречи и переговоры с представителями Народно-освободительной армии Китая и делегациями дружественных стран. Повестка будет сконцентрирована на вопросах сотрудничества и укрепления военно-технического потенциала.

Также переговоры запланированы у представителей концерна воздушно-космической обороны (ВКО) "Алмаз-Антей", которые проведут несколько встреч. Планируется, что они обсудят с партнерами и потенциальными заказчиками вопросы сервисного обслуживания и утилизации ранее поставленной техники, модернизации средств ПВО, поставок запасных частей и комплектующих, эксплуатации, технического обслуживания, ремонта и применения выпускаемой продукции.

Российская авиационная группа высшего пилотажа "Русские витязи" подготовила новую программу специально для Чжухая. В ходе выставки группа продемонстрирует летно-технические возможности сверхманевренных российских истребителей Су-35С и Су-30СМ.

Китайская экспозиция

Разработки Китая в области гражданской и военной авиатехники, а также космические технологии традиционно привлекают огромное внимание на данной выставке. В этом году ожидается целый ряд новинок, которые впервые будут представлены на площадке Airshow China. Как сообщил ранее на брифинге представитель отдела оснащения ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) полковник Ню Вэньбо, впервые будет показан новейший китайский многоцелевой истребитель с технологией стелс J-35A ("Цзянь-35A"). Так, ВВС Китая будут иметь на вооружении одновременно два стелс-истребителя - J-20 и J-35A.

На авиашоу Китай впервые покажет новую зенитно-ракетную систему HQ-19 ("Хунци-19") и новейший ударный разведывательный беспилотный летательный аппарат для ВВС НОАК. Ожидается демонстрация истребителей J-20 и J-16, а также самолета-заправщика YY-20A ("Юнью-20А").

Самой яркой частью выставки станут показательные выступления, в которых активное участие примут китайские пилоты. В них, по словам Ню Вэньбо, будет задействовано семь типов самолетов, включая истребители J-20 и J-16, а также самолет-заправщик YY-20A.

Согласно публикациям в местных СМИ, ВМС НОАК представят также несколько новинок для военно-морской авиации. В их числе истребители J-15D и J-15T, которые примут участие в показательных выступлениях и продемонстрируют фигуры высшего пилотажа.

ВМС НОАК запланировали также показательные демонстрации, включающие имитацию десантной операции с использованием вертолетов Z-20J и Z-8C, на борту которых будут бойцы морской пехоты с соответствующим вооружением и оборудованием. Это будет первое появление китайской морской пехоты на этом авиасалоне.

Кроме того, ВМС НОАК покажут палубный противолодочный вертолет Z-9F и патрульный противолодочный самолет Y-8, а также несколько корабельных систем вооружения и морское спасательное оборудование. Ожидается также показательное выступление первой китайской группы женщин-пилотов палубной авиации.

На авиасалоне в Чжухае в этом году появится еще одна выставочная зона. Она будет предназначена специально для демонстрации беспилотных летательных аппаратов, морских беспилотников и другого соответствующего оборудования.

Согласно информации, опубликованной ранее Государственным управлением оборонной науки, техники и промышленности КНР, на нынешнем авиасалоне продемонстрируют образцы лунных пород, которые были собраны во время миссии "Чанъэ-6". Покажут и саму возвращаемую капсулу аппарата "Чанъэ-6".

Как рассказал ранее представитель Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники Хао Чанфэн, на выставке в Чжухае запланирована демонстрация около 200 высокотехнологичных продуктов, включая ракету-носитель Long March-8A. Около 150 образцов техники и технологий будут представлены впервые. Свои достижения продемонстрирует и Китайская авиастроительная корпорация (AVIC), которая привезет на авиасалон свыше 260 образцов различной продукции.

О выставке

В этом году в Airshow China в Чжухае принимают участие представители 47 стран и регионов мира, включая РФ и США. Свою продукцию продемонстрируют свыше 890 предприятий из Китая и других стан. На выставке будут представлены порядка 150 иностранных экспонентов, что почти вдвое больше показателя предыдущей выставки. Основная тематика авиасалона - военная и гражданская авиатехника, космическое, навигационное и радиолокационное оборудование, авиационное вооружение, ракетные двигатели, системы управления огнем и противовоздушной обороны.

С момента своего основания в 1996 году Airshow China стал важной площадкой для демонстрации передовых авиационных и аэрокосмических технологий и оборудования из Китая и из-за рубежа. Выставка также превратилась в крупную международную платформу для продвижения делового сотрудничества в области авиационных и аэрокосмических технологий и оборудования. В этом году авиасалон приурочен к 75-й годовщине с момента создания ВВС НОАК, которая отмечалась в Китае 11 ноября.