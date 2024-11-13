Ракета компании SpaceX вывела на орбиту южнокорейский спутник связи

Вашингтон. 11 ноября. ИНТЕРФАКС - Ракета Falcon 9 в понедельник успешно вывела на орбиту южнокорейский телекоммуникационный спутник Koreasat-6A, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

"Вывод спутника Koreasat-6A подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск ракеты был осуществлен со 40-й стартовой площадки на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в 12:22 по времени Восточного побережья США (в 20:22 по Москве). Примерно через час спутник, отделившись от второй ступени носителя, вышел на орбиту.