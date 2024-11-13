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РИА Новости

Су-57 покорил зрителей Airshow China еще до открытия, заявили в ОАК

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ОАК показала первые кадры с Су-57Э на авиасалоне в Китае

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Прибывший на выставку Airshow China 2024 в Чжухае Су-57Э всех поразил, хотя авиасалон откроется только завтра, сообщает "Объединенная авиастроительная корпорация" в своем Telegram-канале.

“Атмосфера на выставке Airshow China 2024 в Чжухае. Открытие только завтра, а наш лучший в мире Су-57Э уже в центре внимания!” — так прокомментировали в корпорации видеотизер к выставке, показав кадры с истребителем.

Как ранее сообщали в Минобороны России, экипажи авиационной группы высшего пилотажа (АГВП) "Русские Витязи" на многоцелевых истребителях Су-35С и Су-30СМ прибыли в Китайскую Народную Республику для участия в международном аэрокосмическом салоне Airshow China 2024.

Airshow China 2024 — 14-й Международный аэрокосмический салон и выставка аэропортового оборудования International Airport Exhibition. Самую большую экспозицию на авиасалоне Airshow China традиционно представляют хозяева салона – предприятия Китая. Свою экспортную продукцию представляют более 50 предприятий оборонно-промышленного комплекса, а Российская экспозиция является одной из самых масштабных.

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