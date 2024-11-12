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ТАСС

В Финляндии заявили, что принуждение Украины к нейтралитету не приведет к миру

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Элина Валтонен
Элина Валтонен.
Источник изображения: Julien Warnand / EPA / ТАСС

Глава МИД страны Элина Валтонен отметила, что от этого проблемы не исчезнут

ХЕЛЬСИНКИ, 11 ноября. /ТАСС/. Принуждение Украины к нейтралитету не приведет к мирному урегулированию кризиса. Об этом заявила глава финского внешнеполитического ведомства Элина Валтонен в кулуарах Парижского форума мира.

"Это определенно не то, что я бы навязывала Украине. Определенно не в качестве первой альтернативы", - сказала Валтонен агентству Reuters, добавив, что от этого проблемы не исчезнут.

"Я очень хочу избежать ситуации, когда любая европейская страна или Соединенные Штаты, если на то пошло, начнут вести переговоры через голову Украины", - сказала Валтонен. 

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Страны
Украина
Финляндия
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