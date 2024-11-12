Колокол звонит по Украине... (Medya Gunlugu, Турция)

Medya Gunlugu: от возвращения Трампа в Белый дом больше всех потеряет Украина

Единственный шанс для Украины — это непредсказуемость Трампа, пишет Medya Gunlugu. Если "чуда" не произойдет, то Зеленский на собственном опыте осознает, что доверять Западу изначально было ошибкой: там хотели лишь использовать Незалежную, чтобы ослабить Россию.

Дженк Башламыш

В число стран, которые больше всего пострадают от возвращения Дональда Трампа в Белый дом, входит Украина.

Трамп во время своей предвыборной кампании заявлял, что может положить конец российско-украинскому конфликту "за 24 часа", и критиковал американскую помощь Киеву. Сейчас, еще до официального вступления Трампа в должность, из США стали поступать заявления и новости, подрывающие моральный дух украинцев.

На днях газета "Washington Post" написала, что Трамп на прошлой неделе в четверг, 7 ноября, то есть через два дня после выборов в США, позвонил по телефону президенту России Владимиру Путину. По данным газеты, Трамп призвал Путина избегать эскалации и дал понять, что поддержит мирное соглашение, которое признает территориальные успехи России.

Ранее на прошлой неделе Wall Street Journal озвучила сценарий, который, как утверждается, обсуждался в штабе Трампа. Согласно ему, столкновения на фронте будут заморожены, а Украина приостановит планы по вступлению в НАТО на 20 лет. Это также означает, что Украина согласится с тем, что 20% ее территории перейдут под контроль России.

Затем один из стратегов Республиканской партии Брайан Ланза (Bryan Lanza), который был советником Трампа во время выборов, заявил, что новая американская администрация сосредоточится на достижении мира на Украине, а не на возвращении занятых Россией земель. Ланза в интервью BBC отметил, что администрация Трампа потребует от президента Украины Владимира Зеленского реалистичного видения мира. "Если президент Зеленский придет за стол переговоров и скажет, что мир возможен только при возвращении Крыма, он покажет нам, что не настроен серьезно", — сказал он. Далее он добавил: "Крым ушел. И если это ваш приоритет — вернуть Крым и заставить американских солдат сражаться за возвращение Крыма, то вы останетесь сами по себе".

Правда, представители Республиканской партии заявили, что обязанности Ланзы закончились с предвыборной кампанией и он не уполномочен выступать от имени Трампа. Но даже то, что в Вашингтоне было вслух сказано: "Украина должна забыть о Крыме", — весьма досадно для Киева.

На самом деле Зеленский перед лицом возможной победы Трампа на выборах несколько в паническом состоянии подготовил тот самый план, который впоследствии назвал "планом победы", и попытался заручиться поддержкой своих союзников, прежде всего США. Один из пунктов плана предусматривал разрешение на применение американских ракет большой дальности для нанесения ударов по внутренним районам России. А по-настоящему важным аспектом плана было приглашение Украины вступить в НАТО. Зеленский упорно бился над тем, чтобы такое предложение поступило до 20 января, когда официально истечет срок полномочий нынешнего президента Джо Байдена. Однако он не смог найти поддержки ни для применения дальнобойных ракет, ни относительно приглашения в НАТО. По слухам, Зеленский даже поднимал этот вопрос перед Трампом, но не сумел убедить его. На самом деле Запад вполне осознанно помогал Украине столько, сколько позволяло ей продолжать боевые действия, а не победить в военном конфликте. Запад, с одной стороны, пытался измотать Россию таким образом, с другой — не слишком злить ее, опасаясь возможной реакции.

Если Трамп претворит свои предвыборные обещания в жизнь, Украина не сможет продолжать боевые действия, поскольку помощи одних только европейских стран будет недостаточно. К тому же, конечно, Зеленский рискует потерять власть, если он выступит против плана США по заморозке конфликта. Дело в том, что срок полномочий украинского лидера фактически истек в мае, но выборы не состоялись из-за военного конфликта.

А больше всего эти события благоволят России, которой, можно сказать, не о чем беспокоиться. Для России, имеющей превосходство на поле боя, заморозка военного конфликта в его нынешнем состоянии будет означать закрепление победы.

Одной из причин, по которой президент России Владимир Путин поздравил Трампа в своем выступлении в Сочи на прошлой неделе, является атмосфера сдержанного оптимизма в Москве. Путин даже отозвался о "мужественности" Трампа. Разумеется, это были не просто слова. Сообщение о телефонном разговоре между двумя лидерами на прошлой неделе служит тому доказательством.

Среди всех упомянутых сценариев единственный шанс для Украины, пусть даже слабый, — это непредсказуемость Трампа. Иначе говоря, когда Трамп официально сядет в свое кресло в Белом доме, он может проводить другую политику в отношении Украины, нежели та, о которой он заявлял во время предвыборной кампании. Если этого чуда не произойдет, Зеленский на собственном опыте узнает, что Западу нельзя доверять.