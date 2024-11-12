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Ростех

Специалисты ОДК создали корпус опоры двигателя для вертолетов с помощью 3D-печати

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Специалисты ОДК создали корпус опоры двигателя для вертолетов с помощью 3D-печати
Специалисты ОДК создали корпус опоры двигателя для вертолетов с помощью 3D-печати.
Источник изображения: Объединенная двигателестроительная корпорация

Применение аддитивных технологий значительно сокращает время технологической подготовки производства и снижает вес деталей

Сотрудники Московского машиностроительного предприятия имени В.В. Чернышева и Центра аддитивных технологий Объединенной двигателестроительной корпорации Госкорпорации Ростех создали корпус первой опоры авиационного двигателя ВК-1600В с использованием 3D-печати. Применение аддитивных технологий значительно сокращает время технологической подготовки производства и снижает вес деталей.

Проект по 3D-печати корпуса первой опоры авиационного двигателя ВК-1600В разработали специалисты ММП имени В.В. Чернышева и Центра аддитивных технологий ОДК. Применение аддитивных технологий позволяет создавать детали двигателя, которые сложно сделать традиционными способами. Это помогает улучшить конструкцию и уменьшить ее вес.

«Перспективный проект по разработке корпуса первой опоры двигателя ВК-1600В с использованием 3D-печати впервые реализован на ММП имени В.В. Чернышева. Инженеры московского предприятия совместно со специалистами ЦАТ подготовили и отработали технологию производства всего за четыре месяца. Сейчас специалисты московского предприятия работают над созданием опытного образца топливного коллектора для вертолетного двигателя с применением аддитивных технологий», — отметил управляющий директор ММП имени В.В. Чернышева Алексей Громов.

Проект специалистов ОДК был отмечен дипломом конкурса «Авиастроитель года» в номинации «Лучший инновационный проект».

Авиационный двигатель ВК-1600В предназначен для вертолетов среднего класса Ка-62. При этом конструкция двигателя позволяет разрабатывать различные модификации, в том числе для использования в беспилотниках и в составе силовых установок легких пассажирских и транспортных региональных самолетов.

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Продукция
Ка-60
Ка-62
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ММП им.Чернышева
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