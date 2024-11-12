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Ростех

«Вертолеты России» покажут в Китае многоцелевой вертолет Ка-32А11ВС

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Ка-32А11ВС
Ка-32А11ВС.
Источник изображения: Фото: «Вертолеты России»

Машина используется для тушения пожаров, поисково-спасательных операций, санитарной эвакуации, а также для ликвидации разливов нефти

Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех представит на выставке Airshow China многоцелевой вертолет Ка-32А11ВС. Винтокрылая машина используется для тушения пожаров, поисково-спасательных операций, санитарной эвакуации, а также для ликвидации разливов нефти на водной поверхности. Воздушные суда этого типа широко эксплуатируются китайскими авиакомпаниями. При этом возможна модернизация вертолетов до уровня Ка-32А11М, что сделает их еще более эффективными.

Вертолет в пожарном варианте представлен в экспозиции холдинга «Вертолеты России». Воздушное судно принадлежит одному из китайских эксплуатантов. Всего в КНР на сегодняшний день работают несколько десятков Ка-32А11ВС.

«Российская вертолетная промышленность предлагает на международных рынках конкурентоспособные вертолеты, востребованные широким кругом заказчиков по всему миру. В частности, в Китае эксплуатируются наши вертолеты семейства Ми-8/17, Ка-32, гиганты Ми-26ТС. Среди двухдвигательных вертолетов доля российских в КНР превышает 30%. Многоцелевые Ка-32А11ВС, один из которых представлен на выставке, активно используются для тушения пожаров. При этом по желанию эксплуатанта холдинг „Вертолеты России“ может модернизировать Ка-32А11ВС до уровня Ка-32А11М путем установки новых двигателей, вспомогательной силовой установки и нового комплекса БРЭО. Это обеспечит повышение эффективности и возможностей этого вертолета. Также машины опционально снабжаются новейшей российской системой пожаротушения СП-32, которая может действовать даже при минусовых температурах», — рассказали в Ростехе.

Вертолеты линейки Ка-32 эксплуатируются в КНР с 2009 года. Ка-32А11ВС отличается традиционной для российских летательных аппаратов надежностью, простотой эксплуатации и технического обслуживания, а также меньшей, чем у конкурентов, стоимостью летного часа. В противопожарном варианте вертолет оснащается водосливными устройствами емкостью 5 тонн и системой пожаротушения. Горизонтальная система тушения обеспечивает возможность борьбы с возгораниями в высотных зданиях. Благодаря соосной схеме, Ка-32А11ВС также отличается высокой маневренностью.

Модернизированная версия вертолета Ка-32А11М получила новые двигатели ВК-2500ПС-02, обновленное бортовое оборудование и так называемую «стеклянную кабину», которая упрощает работу экипажа. Новая версия имеет увеличенные возможности при аварийно-спасательных операциях, высотно-монтажных работах, борьбе с пожарами на горной и равнинной местности, а также в городах. В частности, Ка-32А11М оснащен новым комплексом радиоэлектронного оборудования, который позволяет проводить полеты в любое время суток. Кроме того, вертолеты Ка-32 могут обеспечивать пожарную безопасность судов и проводить аварийно-спасательные операции в отдалении от суши с базированием на кораблях.

Новейшая российская система пожаротушения СП-32 позволяет набирать 4 тонны воды всего за минуту и эффективно расходовать ее за счет изменения углов открытия створок. Главная особенность — электрообогрев дает возможность бороться с огнем даже в мороз — до —20 градусов по Цельсию.

Международная авиационно-космическая выставка Airshow China 2024 пройдет в городе Чжухае с 12 по 17 ноября 2024 года. Это одно из крупнейших в мире событий в сфере авиационных технологий. В нем участвуют ведущие мировые производители авиатехники и ее комплектующих.

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Китай
Россия
Продукция
ВК-2500
Ка-32
Ка-32А11ВС
Ми-26
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